Πώς κύλησε η πρώτη μέρα των Πανελληνίων στην Αχαΐα- Πόσοι εκ των εγγεγραμμένων προσήλθαν να εξεταστούν

Από τους 2.468 υποψηφίους που ήταν εγγεγραμμένοι να συμμετάσχουν στις φετινές Πανελλαδικές στην Αχαΐα, τελικά το παρών έδωσαν οι 2.292, την πρώτη ημέρα των εξετάσεων για τους αποφοίτους των Γενικών Λυκείων, με το μάθημα τη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία.

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα, σύμφωνα με τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, Γιώργο Παπατσίμπα.

«Η πρώτη ημέρα κύλησε χωρίς προβλήματα. Η μετάδοση των θεμάτων έγινε πολύ νωρίς, στις 8:32 π.μ., τα θέματα μοιράστηκαν στους μαθητές χωρίς καθυστέρηση, από τις 8:45 π.μ. έως τις 9:00 π.μ., και η εξέταση ολοκληρώθηκε κανονικά στις 12:00 το μεσημέρι. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη διαδικασία παραλαβής των γραπτών και της αποστολής τους στο βαθμολογικό κέντρο», αναφέρει στο thebest.gr ο κ. Παπατσίμπας.

Σχετικά με τους απόντες, εξηγεί ότι πρόκειται για ένα φυσιολογικό φαινόμενο που επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. «Υπήρχαν απόντες ένας-δύο σε κάθε σχολείο. Αυτό είναι φυσιολογικό, καθώς κάποιοι είναι στρατεύσιμοι, ενώ κάποιοι άλλοι εγγράφονται αλλά δεν δίνουν το παρών στις εξετάσεις, κάτι που συμβαίνει κάθε χρόνο».

Καμία αναφορά για περιστατικά αδιαθεσίας ή λιποθυμίας δεν έφτασε στη Διεύθυνση, γεγονός που ο κ. Παπατσίμπας αποδίδει εν μέρει και στη φύση του μαθήματος. «Πρόβλημα με τυχόν λιποθυμίες ή κάτι τέτοιο δεν μας αναφέρθηκε. Άλλωστε, ήταν η πρώτη μέρα με Νεοελληνική Γλώσσα, που είναι ένα μάθημα το οποίο δεν είναι από αυτά που μπορεί να πιέσουν τον μαθητή, δηλαδή να αντικρίσει μια άσκηση και ξαφνικά να λειτουργήσει περίεργα συναισθηματικά».

