Τραγωδία στον Φενεό Κορινθίας: Σκοτώθηκε ο 37χρονος Διευθυντής του δημοτικού σχολείου

Ανείπωτη θλίψη έχει προκαλέσει στην εκπαιδευτική κοινότητα και στις τοπικές κοινωνίες του Φενεού η είδηση του τραγικού θανάτου του 37χρονου διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Φενεού.

Ο άτυχος εκπαιδευτικός έχασε τη ζωή του στο 6,5ο χλμ της Επ. Οδού Ορχομενού – Λίμνης της Αρκαδίας, κατά την επιστροφή του στη Σκάλα Λακωνίας, όπου πήγαινε για να συναντήσει την οικογένειά του. Το όχημα του εκτραπεί της πορείας του και ανατραπεί εντός ρέματος, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό 37χρονου, ο οποίος βρισκόταν εντός του οχήματος. Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Τρίπολης.