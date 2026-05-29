Γιάννης Παπαμιχαήλ: Διαψεύδει τις φήμες για την υγεία του

Διαψεύδει τις φήμες για την υγεία του ο Γιάννης Παπαμιχαήλ μετά τις πληροφορίες που τον ήθελαν να υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο και να μεταφέρεται εσπευσμένα στο Ασκληπιείο νοσοκομείο της Βούλας.

Σε ανάρτηση που έκανε στα social media σήμερα (29.05.2026), ο Γιάννης Παπαμιχαήλ αναφέρει πως βρίσκεται στο νοσοκομείο για τις ετήσιες εξετάσεις του και οποιαδήποτε διαφορετική πληροφορία δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

«Βρίσκομαι στο νοσοκομείο για να κάνω τις ετήσιες εξετάσεις μου. Οτιδήποτε διαφορετικό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα», ανέφερε συγκεκριμένα.