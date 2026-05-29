Πύργος: Εργατικό ατύχημα με έναν τραυματία σε εργασίες ανακαίνισης κατοικίας

Ένας εργάτης τραυματίστηκε σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες στη διάρκεια εργασιών ανακαίνισης κατοικίας στον Πύργο.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο εργάτης καταπλακώθηκε από τμήμα τοίχου.

Συγκεκριμένα τα πρώτα στοιχεία αναφέρουν πως κατέρρευσε μεσοτοιχία η οποία παρέσυρε σκαλωσιά και τραυματίστηκε ο εργάτης.

Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Ο τραυματίας που είναι σε καλή κατάσταση σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

πηγή ilialive.gr