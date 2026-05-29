Πύργος: Εργατικό ατύχημα με έναν τραυματία σε εργασίες ανακαίνισης κατοικίας

Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρεται ο εργάτης στο νοσοκομείο
Ένας εργάτης τραυματίστηκε σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες στη διάρκεια εργασιών ανακαίνισης κατοικίας στον Πύργο.
Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο εργάτης καταπλακώθηκε από τμήμα τοίχου.
Συγκεκριμένα τα πρώτα στοιχεία αναφέρουν πως κατέρρευσε μεσοτοιχία η οποία παρέσυρε σκαλωσιά και τραυματίστηκε ο εργάτης.
Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Ο τραυματίας που είναι σε καλή κατάσταση σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
πηγή ilialive.gr
