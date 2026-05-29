Με 4,8 εκατ. ευρώ πωλείται ένα από τα σπίτια της Μπαλατσινού στην Πάτμο

Πωλητήριο σε ένα από τα σπίτια της στην Πάτμο αποφάσισε να βάλει η γνωστή παρουσιάστρια, Τζένη Μπαλατσινού, με την τιμή να ανέρχεται στα 4,8 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τη στήλη "Big Mouth" του powergame.gr.
Αγγελία της Ploumis Sotiropoulos, η οποία εκπροσωπεί την εταιρεία Christie’s International Real Estate, αφορά σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης "Big Mouth" του powergame.gr, κατοικία κατασκευής του 19ου αιώνα, συνολικής επιφάνειας 210 τετραγωνικών μέτρων, στην καρδιά του νησιού της Πάτμου, η οποία πωλείται στην τιμή των 4,8 εκατομμυρίων ευρώ.
Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης, πρόκειται για ένα από τα σπίτια που είχε ανακαινίσει προ 10-15 ετών η πασίγνωστη παρουσιάστρια Τζένη Μπαλατσινού, σύζυγος του υπουργού Ναυτιλίας, Βασίλη Κικίλια. Η κυρία Μπαλατσινού αποφάσισε να πωλήσει ένα από τα σπίτια τα οποία είχαν ανακαινιστεί προκειμένου να λειτουργήσουν ως ξενώνες.
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η τιμή των 4,8 εκατομμυρίων ευρώ είναι λίγο απαιτητική, αλλά όχι και εξωπραγματική, με βάση τις συνθήκες που επικρατούν στο ελληνικό real estate. Και όλα αυτά παρά το γεγονός πως η Πάτμος δεν διαθέτει αεροδρόμιο και απέχει εννέα ώρες από τον Πειραιά με το καράβι.
πηγή parapolitika.gr
