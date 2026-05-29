«Αττικόν»: Σε φάση ύφεσης η συρροή κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας από νοροϊό

Η Ομάδα Παρέμβασης της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, έπειτα από αξιολόγηση της επιδημιολογικής εξέλιξης των περιστατικών γαστρεντερίτιδας από νοροϊό στο νοσοκομείο «Αττικόν», διαπιστώνει ότι η συρροή κρουσμάτων βρίσκεται σε σαφή ύφεση, σύμφωνα με ανακοίνωση που υπογράφουν ο διοικητής του νοσοκομείου Σπ. Αποστολόπουλος και εκ μέρους της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων οι καθηγητές Σπ. Πουρνάρας και Σωτ. Τσιόδρας.

Συγκεκριμένα, κατά το χρονικό διάστημα από 25/05 έως 28/05 καταγράφηκαν, μετά την εφαρμογή της δέσμης μέτρων που εισηγήθηκε και επέβλεψε η Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, συνολικά πέντε νέα κρούσματα σε νοσηλευόμενους ασθενείς, εκ των οποίων το ένα αφορούσε ασθενή που εισήχθη κατά την εφημερία της 26ης Μαίου. Όλοι οι ασθενείς τέθηκαν άμεσα σε κατάλληλη απομόνωση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα και σήμερα είναι ασυμπτωματικοί.

«Το Νοσοκομείο συνεχίζει να εφαρμόζει απαρέγκλιτα τα μέτρα που τέθηκαν σε ισχύ από τις 26/05 και παρακολουθεί συστηματικά την εξέλιξη της κατάστασης μέσω καθημερινής επιδημιολογικής επιτήρησης.

Με βάση τα έως τώρα δεδομένα, καθίσταται εκ νέου σαφές ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας για ασθενείς, συνοδούς ή εργαζομένους και ότι η λειτουργία του Νοσοκομείου συνεχίζεται απρόσκοπτα και με απόλυτη ασφάλεια», τονίζεται στην ανακοίνωση.