Εμποιρκός Σύλλογος Πάτρας: "Το Open Mall Πάτρας στην τελική ευθεία υλοποίησης"

Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Εμπορικού & Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών, μεταξύ του Προέδρου κ. Γεράσιμου Κατσιγιάννη, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (κ. Τσιάκου, κ. Χατζή, κ. Στριφτούλια, κ. Γουρδούπη, κας Διονυσάτου και κ. Αβράμη), καθώς και του μέλους της Επιτροπής Παραλαβής του έργου Open Mall Πάτρας, κ. Κώστα Ζαφειρόπουλου, με τους υπευθύνους του υποέργου που αφορά την ψηφιακή πλατφόρμα του «Open Mall Πάτρας», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Εμπορικός Σύλλογος και συνεχίζει:

"Αντικείμενο της συνάντησης αποτέλεσε η πορεία υλοποίησης του έργου και τα επόμενα στάδια έως την ολοκλήρωσή του.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι υπεύθυνοι ενημέρωσαν αναλυτικά τα παρευρισκόμενα μέλη για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η πλατφόρμα, καθώς και για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί μέχρι την πλήρη ολοκλήρωση και λειτουργία της. Στόχος είναι να αποτελέσει ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό εργαλείο προβολής και ενίσχυσης των επιχειρήσεων της πόλης.

Παράλληλα:

- Το Υποέργο 6 έχει ήδη ολοκληρωθεί.

- Το Υποέργο 4, που αφορά τις γλάστρες και τις παρεμβάσεις αισθητικής αναβάθμισης στο εμπορικό κέντρο, έχει επίσης ολοκληρωθεί και αναμένεται η οριστική παραλαβή του εντός των επόμενων ημερών

Το Open Mall Πάτρας αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο για την αναβάθμιση της εμπορικής και αστικής φυσιογνωμίας της πόλης, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας και στη δημιουργία ενός πιο σύγχρονου και λειτουργικού εμπορικού περιβάλλοντος για κατοίκους και επισκέπτες.

Η Διοίκηση του Εμπορικού & Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών εξέφρασε την ικανοποίησή της για την πορεία υλοποίησης του έργου και τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων πλευρών, τονίζοντας ότι η επιτυχής ολοκλήρωση ενός τόσο σημαντικού εγχειρήματος προϋποθέτει ενότητα, συνεργασία και κοινή προσπάθεια, ώστε το Open Mall Πάτρας να αποτελέσει ένα ουσιαστικό εργαλείο ανάπτυξης για την πόλη και το τοπικό εμπόριο".