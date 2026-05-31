Από τη Σαντορίνη μέχρι τον Παρθενώνα: Τα μέρη της Ελλάδας που… αντέγραψαν στο εξωτερικό

Από τη «Σαντορίνη» στην Κίνα μέχρι τον «Παρθενώνα» στην Αμερική, πολλά ελληνικά τοπία και μνημεία έχουν εμπνεύσει projects στο εξωτερικό για τουρισμό.
Η Σαντορίνη που «ταξίδεψε» στην Άπω Ανατολή
Η Σαντορίνη είναι ίσως το ελληνικό τοπίο που έχει εμπνεύσει περισσότερο την τουριστική αρχιτεκτονική διεθνώς. Η πιο διάσημη περίπτωση είναι το Santorini Dali (ή Lixiangban Ideal Town) στην επαρχία Yunnan της Κίνας.
Πρόκειται για ένα τεράστιο τουριστικό συγκρότημα αξίας πάνω από 1 δισεκατομμύριο γουάν, με λευκά σπίτια, γαλάζιους τρούλους, στενά σοκάκια και θέα στη λίμνη Erhai. Χιλιάδες Κινέζοι τουρίστες το επισκέπτονται κάθε χρόνο για να φωτογραφηθούν σ' ένα μέρος που συχνά περιγράφεται online ως «fake Santorini».
«Σαντορίνες» και στην Αραβική Χερσόνησο
Παρόμοια εμπνευσμένα projects υπάρχουν σε άλλες χώρες. Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ιδίως στο Ras Al Khaimah) υπάρχουν πολυτελή resorts όπως το Cove Rotana και το Anantara Santorini Retreat που υιοθετούν κυκλαδίτικη αισθητική με λευκά σπίτια και καθαρές γραμμές. Παρόμοια projects έχουν γίνει και σε άλλα εμιράτα.
«Σαντορίνη» παντού
Στην Ταϊλάνδη, το Santorini Park στο Cha-Am (κοντά στο Hua Hin) είναι ένα θεματικό πάρκο με λευκά σπίτια, ανεμόμυλους και όλα τα χαρακτηριστικά στοιχεία που περιμένεις από το διάσημο νησί.
Η λευκή κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική με τις μπλε πόρτες και τα μπαλκόνια έχει αντιγραφεί σε δεκάδες resorts σε Τουρκία, Αίγυπτο, Μέση Ανατολή και Ασία (Ινδονησία, Φιλιππίνες, Νότια Κορέα).
Πολλά ξενοδοχεία στην Αττάλεια και το Ντουμπάι έχουν υιοθετήσει ακριβώς αυτό το στυλ για να προσελκύσουν τουρίστες που ονειρεύονται ελληνικά νησιά.
Επίσης, στην Ουρουγουάη το Casapueblo του καλλιτέχνη Carlos Páez Vilaró θεωρείται συχνά «η Σαντορίνη της Λατινικής Αμερικής» χάρη στη λευκή cliffside αρχιτεκτονική και τη ρομαντική θέα στο ηλιοβασίλεμα.
Η Μύκονος έχει επίσης εμπνεύσει σημαντικά projects. Στο Ντουμπάι υπάρχει το Samana Mykonos στο Dubai Studio City, ένα οικιστικό και resort-style συγκρότημα με λευκά κυβικά σπίτια και κυκλαδίτικη αισθητική. Η ίδια εταιρεία έχει υλοποιήσει στο ίδιο σημείο και το Samana Santorini, με χαρακτηριστική μπλε-λευκή αισθητική εμπνευσμένη από τη Σαντορίνη, το οποίο παραδόθηκε τον Απρίλιο του 2026. Παρόμοια projects με ονόματα Mykonos υπάρχουν στην Κίνα και στις Φιλιππίνες.
Πέρα από τα δύο πιο δημοφιλή νησιά, και άλλα ελληνικά μέρη έχουν βρει «αντίγραφα» ή εμπνεύσεις στο εξωτερικό. Στην Ιαπωνία, το Shima Mediterranean Village προσπαθεί να αναπαραστήσει ατμόσφαιρα και αρχιτεκτονική Μεσογειακή (κυρίως Ισπανική, Ιταλική και Ελληνική).
Η επιρροή της ελληνικής αρχιτεκτονικής φτάνει μέχρι και τα πολυτελή resorts της Ανατολής. Σε Τουρκία, Αίγυπτο και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι συνηθισμένο να συναντά κανείς θεματικά τμήματα με «Greek Village» (ελληνικό χωριό) ή «Mediterranean Village» (μεσογειακό χωριό), όπου αντιγράφονται στοιχεία παραδοσιακής ελληνικής αρχιτεκτονικής – λευκά σπίτια, καμάρες, πλακόστρωτα και αυλές – προκειμένου να προσφέρουν στους τουρίστες μια μεσογειακή ατμόσφαιρα.
Ο Παρθενώνας που υπάρχει... στην Αμερική
Ιδιαίτερα εντυπωσιακές είναι οι αντιγραφές αρχαίων ελληνικών ναών σε χώρες του εξωτερικού.
Στο Nashville του Τενεσί των ΗΠΑ βρίσκεται το Nashville Parthenon (ο Παρθενώνας του Νάσβιλ), το πιο γνωστό πλήρους κλίμακας αντίγραφο του Παρθενώνα στον κόσμο, με εσωτερικό μουσείο και αντίγραφο του αγάλματος της Αθηνάς. Χτίστηκε το 1897 για την Centennial Exposition και σήμερα λειτουργεί ως μουσείο.
Επίσης, το Penshaw Monument στην Αγγλία είναι εμπνευσμένο από τον Ναό του Ηφαίστου, ενώ το Walhalla στη Γερμανία βασίζεται σε δωρικούς ναούς.
Ένας «Παρθενώνας» και στη Γερμανία
Πρόκειται για έναν νεοκλασικό «ναό της δόξας» που μοιάζει με τον Παρθενώνα. Βρίσκεται στο Donaustauf, κοντά στο Ρέγκενσμπουργκ της Βαυαρίας, πάνω από τον ποταμό Δούναβη. Ιδρύθηκε από τον Βασιλιά Λουδοβίκο Α' το 1842 για να τιμήσει σημαντικές προσωπικότητες του γερμανόφωνου πολιτισμού (πολιτικούς, επιστήμονες, καλλιτέχνες). Στο εσωτερικό του φιλοξενούνται πάνω από 130 μαρμάρινες προτομές και 65 αναμνηστικές πλακέτες, ενώ προσφέρει και εκπληκτική θέα στην κοιλάδα του Δούναβη.
Γιατί συμβαίνει αυτό;
Η ελληνική αισθητική (ειδικά η κυκλαδίτικη) θεωρείται από πολλούς «τέλεια» για Instagram: καθαρές γραμμές, λευκό που αντανακλά το φως, μπλε που ταιριάζει με θάλασσα/ουρανό και ρομαντική ατμόσφαιρα. Είναι εύκολα αναγνωρίσιμη και πουλάει όνειρο.
Αλλά και η αρχιτεκτονική των αρχαίων ελληνικών ναών έχει επηρεάσει βαθιά τον δυτικό κόσμο. Ο δωρικός, ο ιωνικός και ο κορινθιακός ρυθμός θεωρούνται πρότυπα συμμετρίας, ισορροπίας και «ιδανικών αναλογιών». Από τον 18ο αιώνα και μετά, η νεοκλασική αρχιτεκτονική υιοθέτησε συστηματικά ελληνικά στοιχεία - κίονες, αετώματα, μαρμάρινες προσόψεις - κάτι που εξηγεί γιατί σήμερα βλέπουμε «Παρθενώνες» σε ΗΠΑ, Αγγλία, Γερμανία και αλλού.
