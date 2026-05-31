Από τη Σαντορίνη μέχρι τον Παρθενώνα: Τα μέρη της Ελλάδας που… αντέγραψαν στο εξωτερικό

Γιατί συμβαίνει αυτό;

Από τη «Σαντορίνη» στην Κίνα μέχρι τον «Παρθενώνα» στην Αμερική, πολλά ελληνικά τοπία και μνημεία έχουν εμπνεύσει projects στο εξωτερικό για τουρισμό. Η Σαντορίνη που «ταξίδεψε» στην Άπω Ανατολή

Η Σαντορίνη είναι ίσως το ελληνικό τοπίο που έχει εμπνεύσει περισσότερο την τουριστική αρχιτεκτονική διεθνώς. Η πιο διάσημη περίπτωση είναι το Santorini Dali (ή Lixiangban Ideal Town) στην επαρχία Yunnan της Κίνας. Πρόκειται για ένα τεράστιο τουριστικό συγκρότημα αξίας πάνω από 1 δισεκατομμύριο γουάν, με λευκά σπίτια, γαλάζιους τρούλους, στενά σοκάκια και θέα στη λίμνη Erhai. Χιλιάδες Κινέζοι τουρίστες το επισκέπτονται κάθε χρόνο για να φωτογραφηθούν σ' ένα μέρος που συχνά περιγράφεται online ως «fake Santorini».

<blockquote class="tiktok-embed" cite="https://www.tiktok.com/@sabventuresinlife/video/7623038899144772871" data-video-id="7623038899144772871" style="max-width: 605px;min-width: 325px;" > <section> <a target="_blank" title="@sabventuresinlife" href="https://www.tiktok.com/@sabventuresinlife?refer=embed">@sabventuresinlife</a> When your taste is Greece, but your budget says China Can you believe this is actually in China?! This is the “Santorini of Dali”, Lixiangban Ideal Town Resort! Perched on cliffs overlooking Erhai Lake, this dreamy spot in Dali is filled with aesthetic white buildings, cafes, boutique stays, and unreal sunset views!! ‍ It’s such an aesthetic spot for photos, and honestly, it really does give Santorini vibes ? So if Greece is still on your wishlist, this is a much closer, less crowded, and more affordable option ? Here’s how to get here In Dali, go on Didi (their taxi app) and search “Santorini”… yes it actually shows up Once you arrive, take a buggy near the entrance up to the top (small fee but worth it unless you want to climb a lot) Then pay the entrance fee to access the scenic spots, it’s around 68 RMB per person! Follow for more travel content! <a title="chinatravel" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/chinatravel?refer=embed">#chinatravel</a> <a title="santorini" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/santorini?refer=embed">#santorini</a> <a title="dali" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/dali?refer=embed">#dali</a> <a title="yunnan" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/yunnan?refer=embed">#yunnan</a> <a title="traveltips" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/traveltips?refer=embed">#traveltips</a> <a target="_blank" title=" Lol enjoy the sound - Just Aiden" href="https://www.tiktok.com/music/Lol-enjoy-the-sound-7157920662701787950?refer=embed"> Lol enjoy the sound - Just Aiden</a> </section> </blockquote> <script async src="https://www.tiktok.com/embed.js"></script>

«Σαντορίνες» και στην Αραβική Χερσόνησο

Παρόμοια εμπνευσμένα projects υπάρχουν σε άλλες χώρες. Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ιδίως στο Ras Al Khaimah) υπάρχουν πολυτελή resorts όπως το Cove Rotana και το Anantara Santorini Retreat που υιοθετούν κυκλαδίτικη αισθητική με λευκά σπίτια και καθαρές γραμμές. Παρόμοια projects έχουν γίνει και σε άλλα εμιράτα.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/DN5UPuljJWS/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/DN5UPuljJWS/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/DN5UPuljJWS/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Anantara Retreat Santorini Abu Dhabi (@anantarasantorini)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script>

«Σαντορίνη» παντού

Στην Ταϊλάνδη, το Santorini Park στο Cha-Am (κοντά στο Hua Hin) είναι ένα θεματικό πάρκο με λευκά σπίτια, ανεμόμυλους και όλα τα χαρακτηριστικά στοιχεία που περιμένεις από το διάσημο νησί. Η λευκή κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική με τις μπλε πόρτες και τα μπαλκόνια έχει αντιγραφεί σε δεκάδες resorts σε Τουρκία, Αίγυπτο, Μέση Ανατολή και Ασία (Ινδονησία, Φιλιππίνες, Νότια Κορέα).

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/0rtkFFhirV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/0rtkFFhirV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/0rtkFFhirV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη santorinipark (@santorinipark)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script>

Πολλά ξενοδοχεία στην Αττάλεια και το Ντουμπάι έχουν υιοθετήσει ακριβώς αυτό το στυλ για να προσελκύσουν τουρίστες που ονειρεύονται ελληνικά νησιά. Επίσης, στην Ουρουγουάη το Casapueblo του καλλιτέχνη Carlos Páez Vilaró θεωρείται συχνά «η Σαντορίνη της Λατινικής Αμερικής» χάρη στη λευκή cliffside αρχιτεκτονική και τη ρομαντική θέα στο ηλιοβασίλεμα.

Φωτογραφία: Club Hotel Casapueblo

Η Μύκονος έχει επίσης εμπνεύσει σημαντικά projects. Στο Ντουμπάι υπάρχει το Samana Mykonos στο Dubai Studio City, ένα οικιστικό και resort-style συγκρότημα με λευκά κυβικά σπίτια και κυκλαδίτικη αισθητική. Η ίδια εταιρεία έχει υλοποιήσει στο ίδιο σημείο και το Samana Santorini, με χαρακτηριστική μπλε-λευκή αισθητική εμπνευσμένη από τη Σαντορίνη, το οποίο παραδόθηκε τον Απρίλιο του 2026. Παρόμοια projects με ονόματα Mykonos υπάρχουν στην Κίνα και στις Φιλιππίνες.

Πέρα από τα δύο πιο δημοφιλή νησιά, και άλλα ελληνικά μέρη έχουν βρει «αντίγραφα» ή εμπνεύσεις στο εξωτερικό. Στην Ιαπωνία, το Shima Mediterranean Village προσπαθεί να αναπαραστήσει ατμόσφαιρα και αρχιτεκτονική Μεσογειακή (κυρίως Ισπανική, Ιταλική και Ελληνική).

Η επιρροή της ελληνικής αρχιτεκτονικής φτάνει μέχρι και τα πολυτελή resorts της Ανατολής. Σε Τουρκία, Αίγυπτο και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι συνηθισμένο να συναντά κανείς θεματικά τμήματα με «Greek Village» (ελληνικό χωριό) ή «Mediterranean Village» (μεσογειακό χωριό), όπου αντιγράφονται στοιχεία παραδοσιακής ελληνικής αρχιτεκτονικής – λευκά σπίτια, καμάρες, πλακόστρωτα και αυλές – προκειμένου να προσφέρουν στους τουρίστες μια μεσογειακή ατμόσφαιρα.

Ο Παρθενώνας που υπάρχει... στην Αμερική Ιδιαίτερα εντυπωσιακές είναι οι αντιγραφές αρχαίων ελληνικών ναών σε χώρες του εξωτερικού. Στο Nashville του Τενεσί των ΗΠΑ βρίσκεται το Nashville Parthenon (ο Παρθενώνας του Νάσβιλ), το πιο γνωστό πλήρους κλίμακας αντίγραφο του Παρθενώνα στον κόσμο, με εσωτερικό μουσείο και αντίγραφο του αγάλματος της Αθηνάς. Χτίστηκε το 1897 για την Centennial Exposition και σήμερα λειτουργεί ως μουσείο.

Φωτογραφία: AP Photo/Mark Humphrey

Επίσης, το Penshaw Monument στην Αγγλία είναι εμπνευσμένο από τον Ναό του Ηφαίστου, ενώ το Walhalla στη Γερμανία βασίζεται σε δωρικούς ναούς.

Ένας «Παρθενώνας» και στη Γερμανία Πρόκειται για έναν νεοκλασικό «ναό της δόξας» που μοιάζει με τον Παρθενώνα. Βρίσκεται στο Donaustauf, κοντά στο Ρέγκενσμπουργκ της Βαυαρίας, πάνω από τον ποταμό Δούναβη. Ιδρύθηκε από τον Βασιλιά Λουδοβίκο Α' το 1842 για να τιμήσει σημαντικές προσωπικότητες του γερμανόφωνου πολιτισμού (πολιτικούς, επιστήμονες, καλλιτέχνες). Στο εσωτερικό του φιλοξενούνται πάνω από 130 μαρμάρινες προτομές και 65 αναμνηστικές πλακέτες, ενώ προσφέρει και εκπληκτική θέα στην κοιλάδα του Δούναβη.