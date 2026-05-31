Γιατί τα σπίτια στα ελληνικά νησιά είναι μπλε και άσπρα; - Πως καθιερώθηκε το χρώμα

Τα ασβεστωμένα σπίτια με τις μπλε πόρτες στα νησιά έχουν γίνει σήμα κατατεθέν του ελληνικού καλοκαιριού και αγαπημένο σημείο φωτογράφησης των influencers.

Αλλά γιατί τα σπίτια στα ελληνικά νησιά είναι βαμμένα μπλε και άσπρα;

Στα κυκλαδίτικα νησιά, τα διακριτικά μπλε και άσπρα χρώματα των σπιτιών δεν βασίζονται στον συμβολισμό των χρωμάτων στην Ελλάδα. Στην πραγματικότητα, υπήρχαν διάφοροι λόγοι - κυρίως πρακτικοί - πίσω από αυτό το εμβληματικό χαρακτηριστικό της αρχιτεκτονικής των ελληνικών νησιών.

Δροσιά το καλοκαίρι

Πολλά σπίτια σε νησιά όπως η Μύκονος, η Πάρος, η Νάξος και η Σαντορίνη ήταν αρχικά χτισμένα από πέτρα, καθώς το ξύλο δεν βρισκόταν εύκολα στα βραχώδη νησιά του Αιγαίου.

Ωστόσο, καθώς οι πέτρες είχαν σκούρο χρώμα, το δυνατό φως του ήλιου που χτυπούσε το καλοκαίρι τα σπίτια έκαναν το εσωτερικό τους αφόρητα ζεστό. Ως εκ τούτου, οι κάτοικοι άρχισαν να βάφουν τους πέτρινους τοίχους λευκούς σε μια προσπάθεια να δροσίσουν τους εσωτερικούς τους χώρους.

Η μέθοδος αυτή λειτούργησε και οι κάτοικοι των νησιών την υιοθέτησαν μέσα στους αιώνες, με αποτέλεσμα πιο δροσερά και άνετα σπίτια παλιά για τους κατοίκους και γραφικούς οικισμούς σήμερα για τους επισκέπτες.

Πώς η χολέρα επηρέασε τη διακόσμηση σπιτιών

Ένας άλλος λόγος που τα σπίτια στα ελληνικά νησιά είναι ολόλευκα, είναι μία επιδημία χολέρας που ξέσπασε στη διάρκεια της δικτατορίας του Ιωάννη Μεταξά.

Το 1938, σε μια προσπάθεια να περιορίσει την ασθένεια, η κυβέρνηση διέταξε τους πολίτες να ασβεστώσουν τα σπίτια τους.

Αυτό μπορεί να ακούγεται περίεργο σήμερα, αλλά ο ασβέστη που χρησιμοποιούνταν για το βάψιμο των σπιτιών περιείχε ασβεστόλιθο, ένα ισχυρό απολυμαντικό - και δεν υπήρχαν πολλά άλλα που χρησιμοποιούνταν ευρέως εκείνη την εποχή.

Έτσι, οι Έλληνες πολίτες άσπρισαν τα σπίτια τους για να τα απολυμάνουν και να περιορίσουν την εξάπλωση της χολέρας.

Πώς προέκυψε το μπλε χρώμα στις πόρτες και τα παράθυρα

Αν και το μπλε είναι το πιο συνηθισμένο χρώμα για πόρτες και παντζούρια στα νησιά των Κυκλάδων, δεν είναι το μόνο. Μάλιστα, αν περπατήσετε σε πολλά νησιά, εκτός από το μπλε θα παρατηρήσετε πινελιές κόκκινου, πράσινου και καφέ.

Ωστόσο, το έντονο μπλε χρώμα εξακολουθεί να κυριαρχεί στο κυκλαδίτικο τοπίο. Γιατί συμβαίνει αυτό;

Λοιπόν, το θέμα είναι το κόστος. Οι ψαράδες και άλλοι ναυτικοί έβαφαν τα παράθυρά τους και τα παντζούρια με ό,τι περίσσευε μετά το βάψιμο του σκάφους τους. Λόγω των συστατικών του, το μπλε ήταν συνήθως το φθηνότερο διαθέσιμο χρώμα βαφής.

Το μπλε που χρησιμοποιούνταν για τα σπίτια στα ελληνικά νησιά ήταν φτιαγμένο από ένα μείγμα ασβεστόλιθου και ενός καθαριστικού προϊόντος που ονομάζεται «λουλάκι», το οποίο ήταν ένα είδος μπλε σκόνης, που οι περισσότεροι νησιώτες είχαν άμεσα διαθέσιμο στο σπίτι.

Επομένως, το μπλε χρώμα ήταν ένα πολύ εύκολο χρώμα για αυτούς να το φτιάξουν.

Η χούντα επέβαλλε τον χρωματικό συνδυασμό άσπρο - μπλε

Τα όμορφα χρώματα των ελληνικών νησιωτικών σπιτιών έγιναν υποχρεωτικά κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής δικτατορίας που ανέλαβε την Ελλάδα το 1967.

Το καθεστώς πίστευε ότι τα χρώματα θα ενέπνεαν πατριωτισμό και αντανακλούσαν τον ελληνικό εθνικισμό και το 1974 ψηφίστηκε νόμος που επέβαλλε το βάψιμο των ελληνικών νησιωτικών σπιτιών σε μπλε και άσπρο.

Παρόλο που αυτοί οι κανονισμοί έχουν πλέον χαλαρώσει, τα μπλε και λευκά χρώματα των ελληνικών νησιών έχουν γίνει ένα τεράστιο πόλο έλξης για τους ταξιδιώτες. Ως εκ τούτου, πολλοί νησιώτες συνεχίζουν να βάφουν τα σπίτια τους σε αυτά τα χρώματα.

Ουσιαστικά, αυτό πλέον συμβαίνει τόσο για τους πρακτικούς λόγους που άρχισαν να χρησιμοποιούν εξαρχής αυτά τα χρώματα, όσο και επειδή σήμερα προωθούν το ελληνικό τουριστικό προϊόν.

Πηγή:iefimerida.gr