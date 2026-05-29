Πώς ήταν το σχολείο πριν 60 χρόνια; «Οι σχολικές αναμνήσεις του παππού και της γιαγιάς» αποκαλύπτονται στο Αγγελόκαστρο

Οι μικρές ιστορίες των ανθρώπων αποκαλύπτουν πάντα ένα μέρος της μεγαλύτερης ιστορίας, ενός τόπου, μιας χώρας. Πώς ήταν άραγε το σχολείο πριν περίπου 60 χρόνια; Tι θυμούνται σήμερα οι παππούδες και οι γιαγιάδες από την εποχή που ήταν μαθητές ενός Δημοτικού Σχολείου;

H απάντηση θα δοθεί το Σάββατο 6 Ιουνίου, στις 20:00 στη Γιορτή Αφήγησης που θα πραγματοποιηθεί στο Μουσείο Ιστορίας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας στο Αγγελόκαστρο.

Την εκδήλωση διοργανώνουν το Εργαστήριο Δημιουργικότητας, Καινοτομίας Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση του Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας και η δημιουργική ομάδα «Το σεντούκι του παππού»

Θεμελιώδης άξονας της Γιορτής Αφήγησης είναι «Οι σχολικές αναμνήσεις του παππού και της γιαγιάς». Γύρω από αυτή τη θεματολογία οι 21 μαθητές από 5 Δημοτικά Σχολεία του Νομού Αιτωλοακαρνανίας που συμμετείχαν στον μαθητικό διαγωνισμό του Νομού έγιναν ερευνητές και κατέγραψαν είτε με ψηφιακή αφήγηση, είτε με ηχητικό ντοκουμέντο, είτε με τον γραπτό τους λόγο όλα αυτά που έζησαν στα μαθητικά τους χρόνια οι παππούδες, οι γιαγιάδες, ακόμη και οι προγιαγιάδες τους και είναι έτοιμοι να τα μοιραστούν με το κοινό.

Όπως αναφέρει μιλώντας στο thebest η Ευτυχία Σαμαρτζοπάνου, Μηχανικός Λογισμικού Συγγραφέας Παιδικών Βιβλίων (φέρει το συγγραφικό ψευδώνυμο “Αριάδνη Δάντε”, και Υποψήφια Διδάκτωρ στην Επιστήμη Υπολογιστών (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας) από τη δράση έχουν προκύψει πολύ ενδιαφέρουσες μαρτυρίες και η ίδια δίνει το πλαίσιο.

Χρόνια σκληρά και φτωχά, όπως περιγράφει παρουσιάζοντας το απόσταγμα μαρτυριών, όπου πολλοί μαθητές δεν κατάφερναν να ολοκληρώσουν το σχολείο κι ας το ήθελαν ,γιατί έπρεπε να εργαστούν, άλλοι χρειαζόταν να διανύουν μεγάλες αποστάσεις μέχρι να φτάσουν στο Δημοτικό Σχολείο, το οποίο ήταν συνήθως μονοθέσιο, ενώ δεν έλειπαν και οι τιμωρίες.

«Φοβούνταν τον δάσκαλο. Όπως λέει μαρτυρία, εμείς δεν τον σεβόμασταν τον δάσκαλο, κυρίως τον φοβόμασταν. Κάποιοι περπατούσαν χιλιόμετρα για να πάνε στο σχολείο και κάποιοι άλλοι δεν κατάφερναν να το ολοκληρώσουν, γιατί ήταν προστάτες στην οικογένεια και έπρεπε να πάνε να βόσκουν τα πρόβατα».

Η κ. Σαμαρτζοπάνου τονίζει ότι στο πλαίσιο της δράσης για την καταγραφή της μνήμης , ελήφθη συνέντευξη και από προγιαγιά, ενώ υπάρχει και συνέντευξη από γυναίκα 99 ετών « η οποία έλεγε πόσο δύσκολα ήταν τα χρόνια τότε, όπου μπορεί να έμπαιναν στην ίδια τάξη 80 άτομα, οπότε στην ουσία, όποιος τα έπαιρνε τα γράμματα, τα έπαιρνε».

«Μια άλλη μαρτυρία λέει ότι εγώ ήμουν πάρα πολύ καλός στο σχολείο και ο δάσκαλος ανά δύο μήνες με άλλαζε τάξη» αλλά παρόλα αυτά, όπως αναφέρει δεν προχώρησε γιατί έπρεπε να δουλέψει, προσθέτει.

Τη Γιορτή Αφήγησης πλαισιώνουν μελωδικά το συγκρότημα «Ιθωρίες» και οι μαθητές της Α’ και Β’ Δημοτικού του Δημοτικού Σχολείου Αγγελοκάστρου.

Με το πέρας της Γιορτής θα ακολουθήσει η Τελετή Ονοματοδοσίας και ο αγιασμός της νέας αίθουσας βιβλιοθήκης του Μουσείου από την Κοινότητα Αγγελοκάστρου και τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Δημ. Σχ. Αγγελοκάστρου.

Οι καλεσμένοι θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε ένα διαδραστικό παιχνίδι από τα μέλη της ομάδας «Το σεντούκι του παππού» και να γνωρίσουν την Παγκόσμια Δημοτική Ποίηση του Περικλή Καίσαρη και το ταξίδι στον κόσμο της αφήγησης μέσα από την τεχνολογία.

Στον χώρο του Μουσείου θα βρίσκονται τα παραμύθια της Αριάδνης Δάντε και η νέα ηρωίδα μοδίστρα Σεσίλ, που έχει επιμεληθεί όλα τα δώρα των διαγωνιζομένων.

Την εκδήλωση παρουσιάζουν η συγγραφέας Αριάδνη Δάντε και ο Υπεύθυνος του Μουσείου Ιστορίας Εκπαίδευσης