Ο Τραμπ θεωρεί τους μετανάστες «εξωγήινους»: Σάλος με το aliens.gov

«Ψωνίζουν στα ίδια καταστήματα, παρακολουθούν μαθήματα με τα παιδιά μας, αλλά δεν ανήκουν εδώ»

Μια απίστευτη και άκρως προκλητική επικοινωνιακή τακτική του Λευκού Οίκου κάνει τις τελευταίες ώρες τον γύρο του διαδικτύου. Χρησιμοποιώντας την ορολογία των UFO και της επιστημονικής φαντασίας, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ λάνσαρε την επίσημη ιστοσελίδα aliens.gov, η οποία όμως δεν αφορά εξωγήινους, αλλά στοχεύει απευθείας τους μετανάστες. Με το σλόγκαν «Περπατούν ανάμεσά μας» και αισθητική που παραπέμπει στην ταινία Star Wars, η αμερικανική κυβέρνηση προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων. Ο Λευκός Οίκος είχε προκαλέσει έντονη παραφιλολογία και περιέργεια τον περασμένο Μάρτιο, όταν κατοχύρωσε αθόρυβα τα ονόματα χώρου (domains) Alien.gov και Aliens.gov. Ορισμένοι υπέθεταν τότε ότι η κίνηση αυτή σχετιζόταν με την πίεση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη δημοσιοποίηση εγγράφων που αφορούν τα UFO και την εξωγήινη ζωή.

Μάλιστα, η κυβέρνηση προανήγγειλε το λανσάρισμα της ιστοσελίδας aliens.gov στην πλατφόρμα X το απόγευμα της Πέμπτης (28.05.2026), με ένα βίντεο διάρκειας 14 δευτερολέπτων. Σε αυτό, ένας προβολέας σάρωνε ένα χωράφι, όπου η λέξη «Loading» εμφανιζόταν αποτυπωμένη σαν ένα από τα μυστηριώδη γεωμετρικά σημάδια που κατά καιρούς αποδίδονται σε εξωγήινη δραστηριότητα.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Loading… tonight. <a href="https://t.co/3gU6ISfci6">pic.twitter.com/3gU6ISfci6</a></p>— The White House (@WhiteHouse) <a href="https://x.com/WhiteHouse/status/2060107136148091190?ref_src=twsrc%5Etfw">May 28, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

«Ψωνίζουν στα ίδια καταστήματα, παρακολουθούν μαθήματα με τα παιδιά μας, αλλά δεν ανήκουν εδώ»

Το κείμενο στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου σοκάρει με την επιθετική του ρητορική, παρουσιάζοντας τη μετανάστευση ως μια «συγκαλυμμένη εισβολή» δεκαετιών: «Οι εξωγήινοι περπατούν ανάμεσά μας, ζουν στις γειτονιές μας… Ψώνισαν στα ίδια καταστήματα, παρακολούθησαν τα ίδια μαθήματα με τα παιδιά μας… Με μία εξαίρεση – δεν ανήκουν εδώ. Εκατομμύρια έφτασαν υπό την κάλυψη του σκότους. […]

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">They walk among us. <a href="https://t.co/7HysdUuNVM">https://t.co/7HysdUuNVM</a> <a href="https://t.co/PkUHcT7igg">pic.twitter.com/PkUHcT7igg</a></p>— The White House (@WhiteHouse) <a href="https://x.com/WhiteHouse/status/2060127126611718214?ref_src=twsrc%5Etfw">May 28, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Η ιστοσελίδα κατηγορεί ευθέως «αμέτρητους προέδρους, βουλευτές και ανώτατους αξιωματούχους» ότι συγκαλύπτουν αυτή την «εισβολή». Την ίδια στιγμή, ο Τραμπ παρουσιάζεται ως ο «ένας άνθρωπος [που] είχε επιτέλους το κουράγιο να πει την αλήθεια». «Ο Πρόεδρος Τραμπ ήταν ο πρώτος που κατήγγειλε τον πραγματικό κίνδυνο που συνιστούν οι “Aliens” για κάθε αμερικανική οικογένεια, κάθε κοινότητα και το μέλλον του έθνους μας», σημειώνεται στον ιστότοπο, καταλήγοντας με τη φράση: «Η αλήθεια δεν είναι πλέον εκεί έξω. Είναι ακριβώς εδώ. Αυτή τη στιγμή».

Μέχρι το βράδυ της Πέμπτης, η ιστοσελίδα κατέγραφε περισσότερες από 3,1 εκατομμύρια «συναντήσεις», αριθμός που φαίνεται να βασίζεται σε εκθέσεις της Εσωτερικής Ασφάλειας για τις διελεύσεις μεταναστών. Η πλατφόρμα δεν περιορίζεται στη ρητορική, αλλά λειτουργεί ως ένα διαδραστικό εργαλείο παρακολούθησης και καταγγελιών. Χάρτης της ICE και καταγγελίες για «ύποπτους αλλοδαπούς»

Κάτω από το εισαγωγικό κείμενο υπάρχει ένας ζωντανός ψηφιακός μετρητής που καταγράφει τις «συναντήσεις» των ομοσπονδιακών αρχών επιβολής του νόμου με παράτυπους μετανάστες.

Ακριβώς κάτω από τον μετρητή υπάρχει ένας θερμικός χάρτης των ΗΠΑ, ο οποίος παρακολουθεί τις «συλλήψεις αλλοδαπών» με στατιστικά στοιχεία που αντλούνται από τα δεδομένα της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE). Οι χρήστες μπορούν να κάνουν ζουμ και να πραγματοποιήσουν αναζήτηση σε συγκεκριμένες πόλεις και πολιτείες. Ο χάρτης δείχνει: Το συνολικό αριθμό των συλλήψεων στην εκάστοτε περιοχή.

Τις ακριβείς ημερομηνίες των συλλήψεων.

Τις χώρες καταγωγής των κρατουμένων.

Τις ποινικές κατηγορίες που τους βαρύνουν ή τις εικαζόμενες διασυνδέσεις τους με συμμορίες υπό τη διακυβέρνηση Τραμπ.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">They don’t belong here. <br><br>The truth has dropped <a href="https://t.co/bE6YjLxbdY">https://t.co/bE6YjLxbdY</a> <a href="https://t.co/ZLN4skcg1g">pic.twitter.com/ZLN4skcg1g</a></p>— The White House (@WhiteHouse) <a href="https://x.com/WhiteHouse/status/2060155064065429753?ref_src=twsrc%5Etfw">May 29, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>