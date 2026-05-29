Πάτρα: Επιστημονική ημερίδα για τις κλινικές μελέτες στην Ογκολογία στις 6 Ιουνίου

Με επίκεντρο τις εξελίξεις στις κλινικές μελέτες και τον ρόλο τους στη σύγχρονη ογκολογική θεραπεία, θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα η επιστημονική ημερίδα με τίτλο «Το αύριο της θεραπείας, σήμερα», την Παρασκευή 6 Ιουνίου 2026, στο My Way Hotel & Events.

Η διοργάνωση φιλοδοξεί να αποτελέσει χώρο επιστημονικού διαλόγου, ενημέρωσης και ανταλλαγής γνώσεων γύρω από τις κλινικές μελέτες στην Ογκολογία, μέσα από τη συμμετοχή διακεκριμένων επιστημόνων, επαγγελματιών υγείας, εκπροσώπων φορέων και ασθενών.

Το πρόγραμμα της ημερίδας περιλαμβάνει πέντε θεματικές ενότητες που θα αναδείξουν κρίσιμες πτυχές της κλινικής έρευνας, από τη μεθοδολογία και τα κριτήρια συμμετοχής μέχρι τη δεοντολογία, την ασφάλεια των ασθενών και τις προοπτικές ανάπτυξης των κλινικών μελετών στην Ελλάδα.

Η πρώτη ενότητα θα επικεντρωθεί στις θεμελιώδεις αρχές και τη μεθοδολογία των κλινικών μελετών, ενώ στη συνέχεια θα παρουσιαστούν ζητήματα που αφορούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τη διαδικασία συμμετοχής των ασθενών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται να έχει η τρίτη ενότητα, κατά την οποία θα συζητηθούν θέματα διαφάνειας, προστασίας προσωπικών δεδομένων, δεοντολογίας και του νέου ευρωπαϊκού πλαισίου διεξαγωγής κλινικών μελετών.

Παράλληλα, μέσα από προσωπικές μαρτυρίες και παρεμβάσεις ειδικών, θα αναδειχθεί η εμπειρία του ασθενούς και η σημασία της ενεργού συμμετοχής του στις θεραπευτικές διαδικασίες.

Η ημερίδα θα ολοκληρωθεί με στρογγυλό τραπέζι σχετικά με τις προκλήσεις και τις προοπτικές της κλινικής έρευνας στη χώρα, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της επιστημονικής και ιατρικής κοινότητας.

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 10:00 το πρωί και θα φιλοξενηθεί στο My Way Hotel & Events, στην οδό Όθωνος και Αμαλίας 16, στην Πάτρα.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης

Χαιρετισμοί | 10:00 – 10:30

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 | 10:30 – 11:30

Θεμελιώδεις Αρχές και Μεθοδολογία των Κλινικών Μελετών

Η πρώτη ενότητα εστιάζει στις βασικές αρχές των κλινικών μελετών και στον ρόλο τους στην εξέλιξη της ογκολογικής θεραπείας. Θα παρουσιαστούν οι τύποι και τα στάδια των μελετών, καθώς και βασικές έννοιες όπως η τυχαιοποίηση, οι ομάδες ελέγχου και το standard of care.

Ομιλητές:

• Ελευθερία Τσάτη

• Ελευθέριος Πάλλης

• Αχιλλέας Νικολακόπουλος



ΕΝΟΤΗΤΑ 2 | 11:30 – 12:30

Κριτήρια Επιλεξιμότητας και Συμμετοχής σε Κλινικές Μελέτες

Η ενότητα αυτή προσεγγίζει τη διαδικασία συμμετοχής σε μία κλινική μελέτη, τα κριτήρια ένταξης και αποκλεισμού, καθώς και τα απαραίτητα βήματα προετοιμασίας του ασθενούς. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί και στον ρόλο των βιοδεικτών στη σύγχρονη ογκολογία.

Ομιλητές:

• Παναγιώτης Παπαναστασόπουλος

• Ηλίας Λιόλης

• Μαρία Πρεβεζάνου



ΕΝΟΤΗΤΑ 3 | 12:45 – 14:15

Η σημασία της Ασθενοκεντρικής Προσέγγισης μέσα από το Νέο Πλαίσιο Διεξαγωγής Κλινικών Μελετών

Η μεγαλύτερη σε διάρκεια ενότητα της ημερίδας επικεντρώνεται στη διαφάνεια, τη δεοντολογία, την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την ασφάλεια των συμμετεχόντων στις κλινικές μελέτες. Παράλληλα, θα αναλυθεί ο ρόλος των ρυθμιστικών αρχών και των νέων ευρωπαϊκών εργαλείων ενημέρωσης των ασθενών.

Ομιλητές:

• Ευγενία Φούζα

• Ελένη Ανθοπούλου

• Εμμανουήλ Παπαδάκης

• Βαρβάρα Μπαρούτσου

• Δημήτρης Αινείας Σπηλιώτης



ΕΝΟΤΗΤΑ 4 | 14:45 – 15:25

Η Εμπειρία και η Εμπλοκή του Ασθενούς στις Κλινικές Μελέτες

Μέσα από προσωπικές εμπειρίες και ψυχοκοινωνικές προσεγγίσεις, η ενότητα αυτή φωτίζει την ανθρώπινη πλευρά της συμμετοχής στις κλινικές μελέτες και τη σημασία της ενεργού εμπλοκής των ίδιων των ασθενών.

Ομιλητές:

• Ευγενία Ζώη

• Αλέξανδρος Εμμανουήλ Σπηλιώτης

Σχολιασμός:

• Ρένα Χυτοπούλου



ΕΝΟΤΗΤΑ 5 | 15:25 – 16:10

Στρογγυλό Τραπέζι:

Προκλήσεις, Εμπόδια και Μελλοντικές Προοπτικές Διεξαγωγής Κλινικών Μελετών στην Ελλάδα

Η ημερίδα ολοκληρώνεται με μια ανοιχτή συζήτηση γύρω από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η κλινική έρευνα στη χώρα μας, αλλά και τις δυνατότητες ανάπτυξης και ενίσχυσης της πρόσβασης των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες.

Συμμετέχουν:

• Χαράλαμπος Καλόφωνος

• Ιωάννης Χονδρέλης

• Άννα Μαστοράκου

• Ντέπυ Μαλλιώρη