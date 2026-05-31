Πώς θα βρείτε όλα τα ένσημά σας πριν από το 2002 - Τα οκτώ βήματα

Τα ένσημα πριν από το 2002 δεν εμφανίζονται στην ηλεκτρονική καρτέλα του ασφαλισμένου, αφού μέχρι και το 2001 δεν είχαν μηχανογραφηθεί, καθώς τηρούνταν χειρόγραφα.

Αυτό αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους πονοκεφάλους για όλους όσοι πλησιάζουν στη σύνταξη και μπορεί να λείπουν μήνες εργασίας, να εμφανίζεται λάθος εργοδότης ή να μην έχουν περαστεί σωστά ημέρες ασφάλισης.

Πριν καταθέσει αίτηση για σύνταξη, ο ασφαλισμένος πρέπει να ελέγξει αναλυτικά το ασφαλιστικό του ιστορικό. Χρήσιμα στοιχεία μπορεί να είναι παλιά βιβλιάρια ενσήμων, βεβαιώσεις εργοδοτών, μισθοδοσίες, αποδείξεις πληρωμής εισφορών και κάθε έγγραφο που αποδεικνύει περίοδο εργασίας. Ακόμη και ένα παλιό χαρτί μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμο, αν λείπουν ένσημα από το ηλεκτρονικό σύστημα.

Βήμα βήμα η διαδικασία

Πώς θα βρείτε λοιπόν τα ένσημα πριν από το 2002; Οι απαντήσεις δίνονται στις παρακάτω γραμμές, με τους εργαζόμενους να χρειάζεται να κάνουν οκτώ βήματα.

1. Μπες στο: «Συνοπτικό και Αναλυτικό Ιστορικό Ασφάλισης» στον ΕΦΚΑ πατώντας ΕΔΩ

2. Πάτα «Είσοδος στην υπηρεσία»

3. Επίλεξε «Συνέχεια στο TAXISNET»

4. Συνδέεσαι με τους προσωπικούς σου κωδικούς TaxisNet (username & password)

5. Συμπληρώνεις τον ΑΜΚΑ σου και πατάς «Είσοδος»

6. Στην αναλυτική κατάσταση που εμφανίζεται, αν δεις κενά πριν από το 2002, τότε προχωράς στο επόμενο βήμα.

7. Υποβάλλεις αίτηση αναγνώρισης χαμένου χρόνου εργασίας πριν από το 2002 στην Υπηρεσία Συντάξεων στο υποκατάστημα του τόπου απασχόλησης και μια Υπεύθυνη Δήλωση Απώλειας Ασφαλιστικού Βιβλιαρίου (ΥΔΑΑΒ) που μπορείς να την κατεβάσεις και να τη συμπληρώσεις ΕΔΩ_ ή ΕΔΩ

Θα χρειαστεί να επισυνάψεις ό,τι στοιχεία έχεις (π.χ. παλιά βιβλιάρια υγείας, αποδείξεις εισφορών, συμβάσεις εργασίας).

8. Η Υπηρεσία Συντάξεων ελέγχει την αίτησή σου και την προωθεί στο υποκατάστημα του τόπου απασχόλησης για περαιτέρω έλεγχο. Εκεί θα αναζητήσουν τα στοιχεία σου και, αν τα βρουν, εκδίδεται απόφαση η οποία κοινοποιείται και σε σένα.E

Εναλλακτικές μέθοδοι εύρεσης παλαιών ενσήμων

Χρήση του Συστήματος ΑΤΛΑΣ

Για ένσημα από το 1994 έως το 2015, μπορείς να χρησιμοποιήσεις και το σύστημα ΑΤΛΑΣ:

1. Μπαίνεις στο atlas.gov.gr πατώντας ΕΔΩ

2. Εισάγετε τους κωδικούς του TAXISNET

3. Συμπληρώνεις τον ΑΜΚΑ σου

4. Βλέπεις τα ένσημά σου συγκεντρωτικά ανά ταμείο.

Ένσημα και από το κινητό

Tέλος, υπάρχει και η εφαρμογή myEFKAmobile, μέσω της υπηρεσίας DASHBOARD, για κινητά τηλέφωνα, που φέρνει όλα τα ασφαλιστικά δεδομένα των πολιτών σε ψηφιακή μορφή, προσφέροντας εύκολη και άμεση πρόσβαση στα ένσημα και τη συνολική ασφαλιστική εικόνα. Η είσοδος στο DASHBOARD, γίνεται με χρήση κωδικών TaxisNet και επιβεβαίωση μέσω κωδικού OTP και η εφαρμογή είναι διαθέσιμη σε App Store και Google Play.