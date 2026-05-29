Πάτρα: Ιερά Πανήγυρη για τον Εορτασμό της Παναγίας Ζιροβίτισσας

Μετά πάσης θρησκευτικής λαμπρότητος εορτάστηκε φέτος στην Ιερά Μονή Τιμίου Σταυρού, το διήμερο Σάββατο και Κυριακή 23-24 Μαΐου, η Σύναξη της Ιεράς και θαυματουργής εικόνος της Παναγίας Ζιροβίτισσας.

Με αισθήματα πνευματικής χαράς και κατάνυξης ολοκληρώθηκαν οι λατρευτικές εκδηλώσεις με πλήθος πιστών και προσκυνητών να συρρέει και τις δύο ημέρες με ευλάβεια στο μοναστήρι μας, για να προσευχηθούν και να λάβουν τη χάρη και την ευλογία της Παναγίας μας.

Οι Ιερές Ακολουθίες ξεκίνησαν το απόγευμα του Σαββάτου 23/5 όπου τελέστηκε πανηγυρικός εσπερινός μετ' αρτοκλασίας και ανήμερα της εορτής, την Κυριακή 24/5, τελέστηκε Αρχιερατική Θεία Λειτουργία μετά θείου κηρύγματος, χοροστατούντος του Θεοφιλεστάτου επισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας τελέστηκε και μεθέορτος Αρχιερατικός εσπερινός μετά πάσης λαμπρότητος που ολοκληρώθηκε με την λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας Ζιροβίτισσας στον περιβάλλοντα χώρο της Ιεράς Μονής και προσκύνηση ιερών λειψάνων.

Η Ιερά Μονή και η Γερόντισσα εκφράζουν θερμές και ειλικρινείς ευχαριστίες στον Θεοφιλέστατο επίσκοπο Κερνίτσης κ. Χρύσανθο για την πατρική του παρουσία και στήριξη, στον ιερό κλήρο, τους ιεροψάλτες για την εξαιρετική απόδοση των βυζαντινών ύμνων, καθώς και σε όλους τους ευλαβείς προσκυνητές που τίμησαν με την παρουσία τους το Μοναστήρι