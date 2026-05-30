Γιατί η Ελλάδα είναι η κορυφαία επιλογή στην Ευρώπη για πιο χαλαρές καλοκαιρινές διακοπές

Καθώς όλο και περισσότεροι ταξιδιώτες απομακρύνονται από τους υπερβολικά πολυσύχναστους προορισμούς, μια νέα τάση αναδεικνύεται στον τρόπο που κάνουμε διακοπές.

Ο πιο αργός ρυθμός, οι λιγότερες μετακινήσεις και οι διακοπές που δίνουν έμφαση στην ξεκούραση κερδίζουν έδαφος.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Solmar Villas, η Ελλάδα ξεχωρίζει ως ο κορυφαίος ευρωπαϊκός προορισμός για ένα πιο ήρεμο καλοκαίρι, με νησιά και περιοχές της ηπειρωτικής χώρας που προσφέρουν άπλετο χώρο, φύση και χαμηλότερους ρυθμούς.

Η στροφή αυτή στον εναλλακτικό και ήρεμο τουρισμό δεν είναι τυχαία. Η έννοια του overtourism έχει επηρεάσει σημαντικά τις επιλογές των ταξιδιωτών, οδηγώντας πολλούς σε αναζήτηση πιο ήσυχων προορισμών. Αντί για γρήγορα, «γεμάτα» ταξίδια, προτιμώνται πλέον διακοπές με λιγότερες στάσεις, μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής και προορισμούς που δεν είναι ασφυκτικά γεμάτοι.

Η Ελλάδα φαίνεται να ανταποκρίνεται ιδανικά σε αυτή τη νέα ανάγκη. Στην έρευνα της Solmar Villas, η οποία εξέτασε περισσότερους από 160 παγκόσμιους προορισμούς, το 70% των κορυφαίων επιλογών για χαλαρωτικές διακοπές το 2026 βρίσκεται στην Ελλάδα. Η αξιολόγηση βασίστηκε σε παράγοντες όπως η πυκνότητα επισκεπτών, το φυσικό τοπίο, ο ρυθμός ζωής, η ασφάλεια, η ευκολία πρόσβασης, το κόστος και οι δυνατότητες ευεξίας.