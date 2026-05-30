Γιατί η Ελλάδα είναι η κορυφαία επιλογή στην Ευρώπη για πιο χαλαρές καλοκαιρινές διακοπές

Τι δείχνουν στοιχεία
Καθώς όλο και περισσότεροι ταξιδιώτες απομακρύνονται από τους υπερβολικά πολυσύχναστους προορισμούς, μια νέα τάση αναδεικνύεται στον τρόπο που κάνουμε διακοπές.
Ο πιο αργός ρυθμός, οι λιγότερες μετακινήσεις και οι διακοπές που δίνουν έμφαση στην ξεκούραση κερδίζουν έδαφος.
Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Solmar Villas, η Ελλάδα ξεχωρίζει ως ο κορυφαίος ευρωπαϊκός προορισμός για ένα πιο ήρεμο καλοκαίρι, με νησιά και περιοχές της ηπειρωτικής χώρας που προσφέρουν άπλετο χώρο, φύση και χαμηλότερους ρυθμούς.
Η στροφή αυτή στον εναλλακτικό και ήρεμο τουρισμό δεν είναι τυχαία. Η έννοια του overtourism έχει επηρεάσει σημαντικά τις επιλογές των ταξιδιωτών, οδηγώντας πολλούς σε αναζήτηση πιο ήσυχων προορισμών. Αντί για γρήγορα, «γεμάτα» ταξίδια, προτιμώνται πλέον διακοπές με λιγότερες στάσεις, μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής και προορισμούς που δεν είναι ασφυκτικά γεμάτοι.
Η Ελλάδα φαίνεται να ανταποκρίνεται ιδανικά σε αυτή τη νέα ανάγκη. Στην έρευνα της Solmar Villas, η οποία εξέτασε περισσότερους από 160 παγκόσμιους προορισμούς, το 70% των κορυφαίων επιλογών για χαλαρωτικές διακοπές το 2026 βρίσκεται στην Ελλάδα. Η αξιολόγηση βασίστηκε σε παράγοντες όπως η πυκνότητα επισκεπτών, το φυσικό τοπίο, ο ρυθμός ζωής, η ασφάλεια, η ευκολία πρόσβασης, το κόστος και οι δυνατότητες ευεξίας.
Οι περιοχές που κερδίζουν
Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται η Αλόννησος, που ξεχωρίζει για τη χαμηλή τουριστική πίεση και το φυσικό της περιβάλλον. Ακολουθεί η Κεφαλλονιά, με τις έντονες αντιθέσεις τοπίου, ενώ την τρίτη θέση καταλαμβάνει η Πελοπόννησος, που συνδυάζει θάλασσα, πολιτισμό και τους πιο αργούς ρυθμούς ζωής. Στη λίστα εμφανίζονται επίσης η Σκόπελος, η Λευκάδα, η Μάνη, η Νάξος και οι Παξοί, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική των λιγότερο κορεσμένων ελληνικών προορισμών.
Η ίδια ανάλυση δείχνει ότι οι πιο χαλαρωτικοί προορισμοί μοιράζονται συγκεκριμένα χαρακτηριστικά: ήπιο καλοκαιρινό κλίμα, πρόσβαση στη φύση, χαμηλή τουριστική πυκνότητα και έναν πιο παραδοσιακό ρυθμό καθημερινότητας. Παράλληλα, σημαντικό ρόλο παίζει και η αίσθηση ευεξίας, μέσα από δραστηριότητες όπως η πεζοπορία, η τοπική κουζίνα και οι εμπειρίες χαλάρωσης.
Όπως σημειώνει η Sharon Bradbury, travel expert της Solmar Villas στο euronews.com, δεν αποτελεί έκπληξη ότι η Ελλάδα κατακτά την πρώτη θέση όταν πρόκειται για διακοπές χαμηλών ρυθμών. Αυτό που ξεχωρίζει, όπως επισημαίνει, είναι «η δυναμική των λιγότερο γνωστών προορισμών, οι οποίοι προσφέρουν ακριβώς αυτό που αναζητούν οι ταξιδιώτες. Hρεμία, αυθεντικότητα και χώρο για πραγματική αποσύνδεση».
