Πάργα: Η γοητεία νησιού στην καρδιά της Ηπείρου

Η εμπειρία, όμως, δεν περιορίζεται στην εικόνα. Είναι οι αργοί ρυθμοί, οι μυρωδιές από τα μικρά μαγαζιά στο λιμάνι, οι βραδινές βόλτες στα καντούνια και η αίσθηση φιλοξενίας που κάνει τον επισκέπτη να νιώθει κομμάτι του τόπου.

Είναι εκείνο το μέρος που από την πρώτη στιγμή σου δημιουργεί την αίσθηση πως βρίσκεσαι κάπου γνώριμα όμορφα, ανάμεσα σε εικόνες που θυμίζουν νησί και σε μια αυθεντικότητα καθαρά ηπειρώτικη. Πολύχρωμα σπίτια σκαρφαλωμένα στον λόφο, στενά πλακόστρωτα σοκάκια, θάλασσα σε αποχρώσεις του τιρκουάζ και το ενετικό κάστρο να αγναντεύει το Ιόνιο συνθέτουν ένα σκηνικό που μοιάζει βγαλμένο από κινηματογραφική ταινία.

Λίγα χιλιόμετρα πιο μακριά, το Καναλάκι αποκαλύπτει μια διαφορετική πλευρά της περιοχής. Μια σύγχρονη αλλά ταυτόχρονα παραδοσιακή κωμόπολη, ζωντανή και προσεγμένη, που λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για ολόκληρο το Φανάρι. Στην κεντρική πλατεία, κάτω από τη σκιά του Αγίου Δονάτου, χτυπά ο καθημερινός παλμός της τοπικής ζωής.

Η περιοχή κρύβει και μια έντονη ιστορική και μυθολογική διάσταση. Η διαδρομή προς το Νεκρομαντείο του Αχέροντα και τις πηγές του ποταμού σε φέρνει αντιμέτωπο με ένα τοπίο σχεδόν μυσταγωγικό. Τα παγωμένα νερά, τα αιωνόβια πλατάνια και η απόκοσμη ηρεμία δημιουργούν μια εμπειρία που δύσκολα περιγράφεται. Δεν είναι τυχαίο πως, σύμφωνα με τη μυθολογία, εδώ βρισκόταν το πέρασμα προς τον Κάτω Κόσμο.

Και ύστερα έρχονται οι παραλίες, ίσως το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της περιοχής. Ο Βράχος και η Λούτσα εντυπωσιάζουν με τη μεγάλη αμμουδιά και τα διάφανα νερά τους, ενώ το Μονολίθι απλώνεται ατελείωτο δίπλα στο Ιόνιο. Ο Λύχνος προσφέρει πιο οργανωμένες επιλογές, διατηρώντας παράλληλα την εξωτική του ομορφιά, ενώ η παραλία της Πάργας χαρίζει την ξεχωριστή εμπειρία να κολυμπάς με θέα τα πολύχρωμα σπίτια και το κάστρο.

Η Πάργα είναι τελικά ένας τόπος που δεν βασίζεται μόνο στις όμορφες εικόνες. Είναι η ατμόσφαιρα, η ενέργεια και η ισορροπία ανάμεσα στη νησιώτικη ανεμελιά και την ηπειρώτικη γνησιότητα που την κάνουν να μένει στη μνήμη πολύ μετά το τέλος του ταξιδιού.