O Γιάννης Παπαμιχαήλ νοσηλεύεται στο «Ασκληπιείο» μετά από λιποθυμικό επεισόδιο

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε εσπευσμένα ο Γιάννης Παπαμιχαήλ, μετά από λιποθυμικό επεισόδιο που είχε το απόγευμα της Πέμπτης.

Ο γιος της Αλίκης Βουγιουκλάκη και του Δημήτρη Παπαμιχαήλ, ένιωσε έντονη αδιαθεσία ενώ ήταν σπίτι του, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο «Ασκληπιείο» της Βούλας και οι γιατροί να προχωρήσουν σε εξετάσεις. Πληροφορίες του ΑΝΤ1 αναφέρουν πως ο Γιάννης Παπαμιχαήλ συνεχίζει και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο χωρίς να κινδυνεύει η υγεία του.

Μάλιστα, κάποιες τιμές στις εξετάσεις του δεν ήταν στα επιθυμητά όρια με αποτέλεσμα οι γιατροί να συνεχίσουν τις εξετάσεις ώστε να του παρέχουν την καλύτερη δυνατή φροντίδα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ο Γιάννης Παπαμιχαήλ αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία, σαν να βρέθηκε σε σοκ ή κάποια κρίση, εντελώς ξαφνικά, χωρίς να υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την υγεία του ή κάποιο σημάδι τις προηγούμενες ημέρες που θα μπορούσε να δείξει πως κάτι δεν πάει καλά.



