Πάτρα: Ηλικιωμένο ζευγάρι κινδυνεύει να χάσει το σπίτι του για οφειλή 13.655 ευρώ

Μια ιδιαίτερα δύσκολη υπόθεση εκτυλίσσεται στην Πάτρα, με ηλικιωμένο ζευγάρι να βρίσκεται αντιμέτωπο με τον κίνδυνο απώλειας της κύριας κατοικίας του για οφειλή ύψους 13.655 ευρώ προς fund διαχείρισης δανείων.

Ο 80χρονος Χαράλαμπος Μάνιαρης και η σύζυγός του ζουν κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες τα τελευταία χρόνια, καθώς η οικογένεια έχει δοκιμαστεί από σοβαρές προσωπικές απώλειες και προβλήματα υγείας. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, πριν από περίπου έξι χρόνια έχασαν ξαφνικά το ένα τους παιδί, ενώ το τελευταίο διάστημα ο δεύτερος γιος της οικογένειας αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Το ηλικιωμένο ζευγάρι βρίσκεται καθημερινά στο πλευρό του νοσηλευόμενου γιου του, με τον πατέρα να παραμένει για ώρες έξω από το νοσοκομείο προκειμένου να τον στηρίζει. Παράλληλα, οι οικονομικές δυνατότητες της οικογένειας είναι ιδιαίτερα περιορισμένες, καθώς καλούνται να ανταποκριθούν τόσο σε ιατρικά όσο και σε ασφαλιστικά έξοδα.

Η κατοικία τους, επιφάνειας περίπου 85 τετραγωνικών μέτρων στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Πράτσικα, αποτελεί το μοναδικό περιουσιακό στοιχείο της οικογένειας. Το ακίνητο έχει προγραμματιστεί να βγει σε ηλεκτρονικό πλειστηριασμό την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026, μετά τη μεταβίβαση της οφειλής από τραπεζικό ίδρυμα σε εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας, Χρήστο Λιαρομμάτη, καταβλήθηκε προσπάθεια εξωδικαστικής διευθέτησης της οφειλής, με πρόταση για άμεση καταβολή σημαντικού μέρους του ποσού και εξόφληση του υπολοίπου σε σύντομο χρονικό διάστημα, χωρίς ωστόσο να υπάρξει συμφωνία.

Όπως αναφέρεται, η τιμή πρώτης προσφοράς στον πλειστηριασμό ανέρχεται στις 62.000 ευρώ, ενώ η εμπορική αξία του ακινήτου εκτιμάται σε σημαντικά υψηλότερο επίπεδο.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει αντιδράσεις και συγκίνηση στην τοπική κοινωνία, με την οικογένεια να ζητά στήριξη και συμπαράσταση ενόψει της διαδικασίας του πλειστηριασμού.

Πηγή: Εφημερίδα «Γνώμη»