Αίγιο: Έφυγε από τη ζωή ο λογιστής Νίκος Λαπαναΐτης σε ηλικία 85 ετών

Θλίψη προκάλεσε στην κοινωνία του Αιγίου η είδηση του θανάτου του Νίκου Λαπαναΐτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών.

Ο εκλιπών ήταν ιδιαίτερα γνωστός στον επαγγελματικό χώρο της περιοχής, καθώς για δεκαετίες διατηρούσε λογιστικό γραφείο στο Αίγιο. Τα τελευταία χρόνια της επαγγελματικής του πορείας συνεργάστηκε με την κόρη του, Μίνα, η οποία ακολούθησε το ίδιο επάγγελμα και συνεχίζει μέχρι σήμερα τη λειτουργία του γραφείου.

Ο Νίκος Λαπαναΐτης ήταν οικογενειάρχης και είχε τη χαρά να αποκτήσει εγγόνια, την Παρασκευή, την Αναστασία και τη Μαρία, από τις κόρες του Μίνα και Άννα.

Παράλληλα, είχε παρουσία και στην τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς στο παρελθόν είχε συμμετάσχει σε δημοτικές εκλογές ως υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Αιγίου.

Πίσω του αφήνει επίσης τις αδελφές του, Πηνελόπη και Μαρία.

Η κηδεία του θα τελεστεί το Σάββατο στις 3:30 το μεσημέρι από τον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών Αιγίου.