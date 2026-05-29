Πύργος: Έφυγε από τη ζωή η Ιωάννα (Γιάννα) Πετροπούλου σε ηλικία 68 ετών

Βαρύ πένθος προκάλεσε στον Πύργο η είδηση του θανάτου της Ιωάννας (Γιάννας) Πετροπούλου, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών.

Η εκλιπούσα ήταν ιδιαίτερα γνωστή στην τοπική κοινωνία, ενώ το όνομα της οικογένειάς της είχε συνδεθεί επί δεκαετίες με την επιχειρηματική δραστηριότητα της πόλης. Ο αείμνηστος σύζυγός της, Πέτρος Πετρόπουλος, διατηρούσε επί σειρά ετών παραδοσιακό καφενείο στις σκάλες του Αγίου Αθανασίου, σημείο αναφοράς για κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής.

Αργότερα, τη λειτουργία της επιχείρησης συνέχισε ο γιος της οικογένειας, Δημήτρης, ο οποίος κράτησε ζωντανή την οικογενειακή παρουσία στον χώρο της εστίασης, μεταφέροντας στη συνέχεια το κατάστημα κοντά στην πλατεία Νικάκη.

Η κηδεία της Ιωάννας Πετροπούλου θα τελεστεί σήμερα, Παρασκευή 29 Μαΐου 2026, στις 11 το πρωί, στον Ιερό Ναό Αγίων Πάντων στο Α’ Κοιμητήριο Πύργου. Συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι που τη γνώρισαν αναμένεται να την αποχαιρετήσουν στην τελευταία της κατοικία.