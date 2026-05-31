Ωραία τα θρεπτικά πρωινά και τα υγιεινά πιάτα, ωστόσο μερικές φορές θέλουμε να κάνουμε τη… γουρουνιά μας και να το απολαύσουμε.

Σαν τη συνταγή που μας έδειξε ο Δημήτρης Σκαρμούτσος.

Ο γνωστός σεφ μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA Buongiorno, παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε μια συνταγή για γλυκές τορτίγιες με σοκολάτα φράουλες και φουντούκια.

Μια συνταγή που λατρεύουν τόσο τα παιδιά όσο και οι μεγάλοι, ετοιμάζεται σε λίγα λεπτά και μπορούμε να προσθέσουμε ότι υλικά θέλουμε και έχουμε όρεξη.

Τα υλικά

4 τορτίγιες σοκολάτας

240 γρ. κουβερτούρα σοκολάτας

100 γρ. φυστικοβούτυρο

75 γρ. βούτυρο

100 γρ. καστανή ζάχαρη

100 γρ. μπισκότα τριμμένα

1 πρέζα αλάτι

1 κ.γ. κανέλα τριμμένη

φράουλες

φουντούκια

μπανάνα

marshmallows

Η διαδικασία