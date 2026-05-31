Μια συνταγή για μικρούς και όχι μόνο
Ωραία τα θρεπτικά πρωινά και τα υγιεινά πιάτα, ωστόσο μερικές φορές θέλουμε να κάνουμε τη… γουρουνιά μας και να το απολαύσουμε.
Σαν τη συνταγή που μας έδειξε ο Δημήτρης Σκαρμούτσος.
Ο γνωστός σεφ μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA Buongiorno, παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε μια συνταγή για γλυκές τορτίγιες με σοκολάτα φράουλες και φουντούκια.
Μια συνταγή που λατρεύουν τόσο τα παιδιά όσο και οι μεγάλοι, ετοιμάζεται σε λίγα λεπτά και μπορούμε να προσθέσουμε ότι υλικά θέλουμε και έχουμε όρεξη.
Τα υλικά
4 τορτίγιες σοκολάτας
240 γρ. κουβερτούρα σοκολάτας
100 γρ. φυστικοβούτυρο
75 γρ. βούτυρο
100 γρ. καστανή ζάχαρη
100 γρ. μπισκότα τριμμένα
1 πρέζα αλάτι
1 κ.γ. κανέλα τριμμένη
φράουλες
φουντούκια
μπανάνα
marshmallows
Η διαδικασία
- Σε ένα ζεστό τηγάνι, ρίχνουμε λίγο βούτυρο και προσθέτουμε τη μπανάνα που έχουμε κόψει σε κομμάτια και την καστανή ζάχαρη για να την καραμελώσουμε.
- Στη συνέχεια ρίχνουμε τις φράουλες, ενώ αν θέλουμε προσθέτουμε και μερικά marshmallows.
- Παίρνουμε την τορτίγια και τη ρίχνουμε πάνω στο τηγάνι, προκειμένου να ζεσταθεί.
- Βάζουμε την τορτίγια σε ένα πιάτο, την αλείφουμε με πραλίνα, ρίχνουμε φυστικοβούτυρο, ρίχνουμε μπισκότο, φουντούκια και προσθέρουμε το μείγμα από το τηγάνι.
- Την τυλίγεις και η συνταγή είναι έτοιμη.
