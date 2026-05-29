Συναγερμός στα Δικαστήρια Πατρών: Εντοπίστηκε νεαρός με μαχαίρι στην είσοδο

Η δικαστική αστυνομία ακινητοποίησε τον άνδρα μετά τον έλεγχο ασφαλείας – Προσήχθη από την ΕΛ.ΑΣ
Αναστάτωση επικράτησε το πρωί στο Δικαστικό Μέγαρο Πατρών, όταν κατά τη διάρκεια ελέγχου ασφαλείας εντοπίστηκε νεαρός άνδρας να φέρει πάνω του μαχαίρι.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συναγερμός σήμανε κατά τον έλεγχο στην είσοδο του κτιρίου, όταν το μηχάνημα ανίχνευσης μεταλλικών αντικειμένων ενεργοποιήθηκε. Άμεσα άνδρες της δικαστικής αστυνομίας προχώρησαν στην ακινητοποίηση του νεαρού, ο οποίος επιχειρούσε να εισέλθει στο Δικαστικό Μέγαρο.
Στο σημείο κλήθηκε περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ., με τους αστυνομικούς να προχωρούν στην προσαγωγή του άνδρα και τη μεταφορά του στα κρατητήρια, ενώ διερευνώνται οι συνθήκες του περιστατικού.
Πανελλήνιες 2026: Πρεμιέρα σήμερα με Νεοελληνική Γλώσσα – Στη «μάχη» 3.212 υποψήφιοι στην Αχαΐα
Πανελλαδικές: Ο μαθητής που έγινε viral για την “πανωλεθρία” της Ιστορίας – Πού βρίσκεται σήμερα
Εκδήλωση τιμής και μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου: Το Μακρονήσι των Προσφύγων 1922-1923
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr