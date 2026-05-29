Συναγερμός στα Δικαστήρια Πατρών: Εντοπίστηκε νεαρός με μαχαίρι στην είσοδο

Αναστάτωση επικράτησε το πρωί στο Δικαστικό Μέγαρο Πατρών, όταν κατά τη διάρκεια ελέγχου ασφαλείας εντοπίστηκε νεαρός άνδρας να φέρει πάνω του μαχαίρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συναγερμός σήμανε κατά τον έλεγχο στην είσοδο του κτιρίου, όταν το μηχάνημα ανίχνευσης μεταλλικών αντικειμένων ενεργοποιήθηκε. Άμεσα άνδρες της δικαστικής αστυνομίας προχώρησαν στην ακινητοποίηση του νεαρού, ο οποίος επιχειρούσε να εισέλθει στο Δικαστικό Μέγαρο.

Στο σημείο κλήθηκε περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ., με τους αστυνομικούς να προχωρούν στην προσαγωγή του άνδρα και τη μεταφορά του στα κρατητήρια, ενώ διερευνώνται οι συνθήκες του περιστατικού.