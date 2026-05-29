Πανελλαδικές: Ο μαθητής που έγινε viral για την “πανωλεθρία” της Ιστορίας – Πού βρίσκεται σήμερα

Ας γυρίσουμε τον χρόνο 29 χρόνια πίσω, έξω από ένα εξεταστικό κέντρο την περίοδο των Πανελλαδικών Εξετάσεων του 1997.

Εκεί, ένας μαθητής της Γ' Δέσμης, εμφανώς απογοητευμένος από τα θέματα της Ιστορίας, γίνεται viral πριν καν υπάρξουν social media.

Οι δηλώσεις του γεμάτες ένταση και επανάληψη λέξεων όπως «πανωλεθρία», «αποτυχία», «αντι-SOS» χαράχτηκαν στη συλλογική μνήμη και έκτοτε προβάλλονται κάθε χρόνο, μόλις ξεκινά η εξεταστική περίοδος.

Αυτός ο μαθητής δεν είναι άλλος από τον Βασίλη Γκαραμέτση. Παρά την τότε απογοήτευση, ο Βασίλης συνέχισε τις σπουδές του στη Νομική Σχολή Αθηνών και στη συνέχεια στο φημισμένο Columbia Law School στις ΗΠΑ.

Με επαγγελματική πορεία στις Ηνωμένες Πολιτείες και πλέον μόνιμος κάτοικος Ελβετίας, ο Γκαραμέτσης εργάζεται σήμερα σε κορυφαία τράπεζα με έδρα τη Βασιλεία.