Εκδήλωση τιμής και μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου: Το Μακρονήσι των Προσφύγων 1922-1923

Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Τετάρτης, στη κατάμεστη αίθουσα της Διακιδείου Σχολής Λαού Πατρών, στην εκδήλωση για τη Γενοκτονία Ποντίων, που διοργάνωσε το ποντιακό χορευτικό τμήμα Εκπολιτιστικού Συλλόγου Νεάπολης και ο σύλλογος Ποντίων “Αργοναύται-Κομνηνοί”.

Μια εκδήλωση βασισμένη στο βιβλίο του Θεόφιλου Α. Καστανίδη, «Το Μακρονήσι των προσφύγων λύνει τη σιωπή του, 1922-1923», που σκοπό είχε να αναδείξει τη περιπέτεια είκοσι πέντε χιλιάδων περίπου Ελλήνων προσφύγων από τον Πόντο και λίγων Ασσυρίων, που βρέθηκαν στο λοιμοκαθαρτήριο της Μακρονήσου την περίοδο 1922-23, μαστιζόμενοι από τις επιδημικές ασθένειες.

Η μεγάλη προσέλευση και η θερμή συμμετοχή του κοινού, ανέδειξαν τη σημασία της ιστορικής μνήμης και της διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς του Ποντιακού Ελληνισμού.

Παρευρέθηκε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος, ο οποίος εκπροσώπησε και μετέφερε τις πατρικές ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Πατρών κ.κ. Χρυσόστομου. Εμφανώς συγκινημένος μίλησε για τις αλησμόνητες πατρίδες και τη δύναμη του Ποντιακού Ελληνισμού να κρατήσει ζωντανές τις ρίζες και την ιστορία του.

Η κ. Έλλη Λεμονίδου, Καθηγήτρια Σύγχρονης Ιστορίας στο Tμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, ανέπτυξε με ευαισθησία, σαφήνεια και επιστημονική αρτιότητα αυτή τη σκοτεινή περίοδο, κατά την οποία συντελέστηκε η Γενοκτονία των Ελλήνων της Ανατολής, με εμπνευστή τον Κεμάλ Ατατούρκ.

Επίσης, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε και η ομιλία, πλαισιωμένη από σχετικό βίντεο, του κ. Θεόφιλου Α. Καστανίδη, οικονομολόγου, προέδρου του συλλόγου «Αργοναύται-Κομνηνοί» και συγγραφέα του βιβλίου, ο οποίος μίλησε για τη Μακρόνησο —αυτό το άνυδρο νησί του θανάτου— αλλά και άλλους τόπους μαρτυρίου, εκεί όπου σφραγίστηκε με τον πιο τραγικό τρόπο η ταφόπλακα της μοίρας εκείνων των κατατρεγμένων Ελλήνων. Εκεί όπου γράφτηκε, σιωπηλά, μια από τις πιο οδυνηρές σελίδες της ιστορίας των Ελλήνων και του πολιτισμένου κόσμου. Τραγική ιστορία, που βρήκε μόνη παρηγοριά από τον Ελληνικό και Αμερικάνικο Ερυθρό Σταυρό, τη φιλανθρωπία και κυρίως από τις Αμερικανίδες Κυρίες της οργάνωσης American Women's Hospitals.



Η Σοφία Μιχαηλίδη με μια μαγική και γεμάτη συναίσθημα φωνή, ερμήνευσε τραγούδια αφιερωμένα στις αλησμόνητες πατρίδες, δημιουργώντας έντονη συγκίνηση στους παρευρισκόμενους, με τη συνοδεία ποντιακής λύρας από τον Οδυσσέα Παρασκευόπουλο και νταουλιού από τον Νίκο Καρνέζη.



Ο Φώτης Παναγιωτίδης, μέλος της θεατρικής ομάδας του συλλόγου “Αργοναύται-Κομνηνοί”, απέδωσε δραματοποιημένες μαρτυρίες Ποντίων προσφύγων που βίωσαν τα μαρτύρια, μεταφέροντας με έντονο συναίσθημα το πόνο και τις μνήμες εκείνης της περιόδου.



Συγκλονιστική και ιδιαίτερη ήταν και η εμφάνιση χορευτών του συλλόγου Ποντίων “Αργοναύται-Κομνηνοί”, οι οποίοι χόρεψαν τον αρχαιότερο ελληνικό χορό πυρρίχιο, με δύναμη, πάθος και απόλυτο συγχρονισμό, ένα χορό-σύμβολο της μνήμης, της αντοχής και της ψυχής του ποντιακού ελληνισμού.

Τη παρουσίαση της εκδήλωσης έκανε ο δημοσιογράφος Δημήτρης Αβραμίδης, ενώ τη γενική επιμέλεια είχε η Βιβή Λουκοπούλου-Στεφανίδη.

Οι διοργανωτές ευχαριστούν θερμά τους εκπροσώπους των αρχών, των φορέων, τους εκλεκτούς προσκεκλημένους, όλους όσους τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση, τους συμμετέχοντες, τους εθελοντές καθώς και όλους όσους συνέβαλαν στην επιτυχημένη πραγματοποίησή της.

Ιδιαίτερα ευχαριστούν, την Ιερά Μητρόπολη Πατρών και το Πανεπιστήμιο Πατρών οι οποίοι έθεσαν υπό την αιγίδα τους την εκδήλωση και τη Διακίδειο Σχολή Λαού για την άψογη συνεργασία που είχαν.

Οι φωτογραφίες είναι του Οδυσσέα Ξεριζωτή.