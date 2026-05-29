ΠΑΣΟΚ Αχαΐας: Αντιδράσεις για τις νέες συμβάσεις εργαζομένων στο ΕΑΠ

Ανακοίνωση σχετικά με τις νέες συμβάσεις εργασίας που καλούνται να υπογράψουν εργαζόμενοι του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου εξέδωσε η Νομαρχιακή Επιτροπή ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής Αχαΐας, εκφράζοντας την ανησυχία της για τους όρους που περιλαμβάνονται σε αυτές.

Στην ανακοίνωση γίνεται αναφορά στον ιδρυτικό ρόλο του ΕΑΠ, το οποίο χαρακτηρίζεται ως μία από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις που υλοποιήθηκαν με τον νόμο 2552/1997, με στόχο τη διεύρυνση της πρόσβασης στην εκπαίδευση και τη γνώση.

Η Νομαρχιακή Επιτροπή επισημαίνει ότι οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι κάλυπταν επί σειρά ετών πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Ιδρύματος μέσω διαδοχικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου και ότι, μέσω της προκήρυξης 2Κ/2025, αποκτούν πλέον σχέση εργασίας αορίστου χρόνου.

Ωστόσο, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ Αχαΐας, οι νέες συμβάσεις περιλαμβάνουν όρους που χαρακτηρίζονται «απαράδεκτοι και καταχρηστικοί», καθώς – όπως αναφέρεται – δημιουργούν συνθήκες ανασφάλειας και υπέρμετρης εξάρτησης από τη διοίκηση. Ειδική αναφορά γίνεται σε ζητήματα όπως οι δυνατότητες μετακίνησης προσωπικού, οι διαδικασίες αξιολόγησης και οι δεσμεύσεις που προβλέπονται.

Παράλληλα, η Νομαρχιακή Επιτροπή εκφράζει τη στήριξή της στον Σύλλογο Εργαζομένων Συμβασιούχων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και καλεί τη διοίκηση του ΕΑΠ να αποσύρει τους επίμαχους όρους και να προχωρήσει σε διάλογο με τους εργαζόμενους και τον σύλλογό τους.

Επιπλέον, απευθύνει κάλεσμα προς την κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας να παρέμβουν, σημειώνοντας ότι εργαζόμενοι που αποκτούν μετά από χρόνια επισφάλειας θέση αορίστου χρόνου δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζουν νέες μορφές εργασιακής αβεβαιότητας.

Η ανακοίνωση καταλήγει με αναφορά στον κοινωνικό και εκπαιδευτικό ρόλο του ΕΑΠ, υπογραμμίζοντας ότι το Ίδρυμα οφείλει να σέβεται τους ανθρώπους που εργάζονται σε αυτό καθημερινά.