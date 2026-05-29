Ανδρέας Τσώκος: Ίδρυση Περιφερειακού Κόμβου Μέσων Ενημέρωσης στην Πάτρα

Με τον Γενικό Γραμματέα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, Δημήτρη Κιρμικίρογλου, συναντήθηκε ο πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Αχαΐα, Ανδρέας Τσώκος.

Στο επίκεντρο της εκτενούς συζήτησής τους βρέθηκε η στρατηγική αναβάθμιση του μιντιακού τοπίου της περιφέρειας, με αιχμή την πρόσφατη υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Γενικής Γραμματείας και του Πανεπιστημίου Πατρών για τη δημιουργία του Περιφερειακού Κόμβου Μέσων Ενημέρωσης στην Πάτρα.

Ο Ανδρέας Τσώκος ανέφερε σχετικά: «Η ίδρυση του Περιφερειακού Κόμβου Μέσων Ενημέρωσης στην Πάτρα, μέσα από τη σύμπραξη της Γενικής Γραμματείας με το Πανεπιστήμιο Πατρών, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την Αχαΐα. Τα μέτρα για την ενίσχυση του Τύπου και των Μέσων Ενημέρωση δεν περιορίζονται στην πρωτεύουσα, αλλά εφαρμόζονται εδώ, στην περιφέρεια, δίπλα στους σπουδαστές μας, τους τοπικούς δημοσιογράφους και τους ίδιους τους πολίτες. Ο νέος πενταετής μηχανισμός στήριξης των Περιφερειακών και Τοπικών Μέσων Ενημέρωσης, που προωθεί ο Γενικός Γραμματέας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης Δ. Κιρμικίρογλου αποτελεί μια ισχυρή βάση για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη βιωσιμότητα των ιστορικών εφημερίδων και μέσων της περιοχής μας.