Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι δωρεάν αξιολογήσεις μνήμης σε Αιγείρα, Ακράτα και Διακοπτό

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η δράση δωρεάν αξιολογήσεων μνήμης, προσανατολισμού και άλλων νοητικών λειτουργιών, η οποία υλοποιήθηκε στις Δημοτικές Ενότητες Αιγείρας, Ακράτας και Διακοπτού του Δήμου Αιγιαλείας.

Η δράση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία του Δήμου Αιγιαλείας, του Κοινωφελούς Σωματείου Αρωγής και Φροντίδας Ηλικιωμένων και Ατόμων με Αναπηρία «ΦΡΟΝΤΙΖΩ» και του Κέντρου Υγείας Ακράτας.

Οι αξιολογήσεις πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή 15 Μαΐου 2026 στη Δ.Ε. Αιγείρας, στο Περιφερειακό Ιατρείο Αιγείρας, και στη Δ.Ε. Ακράτας, στο Κέντρο Υγείας Ακράτας, καθώς και την Παρασκευή 22 Μαΐου 2026 στη Δ.Ε. Διακοπτού, στο Περιφερειακό Ιατρείο Διακοπτού