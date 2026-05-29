Θεοφανία Παπαθωμά: Γέννησα το τρίτο μου παιδί στο σπίτι, τους είχα διώξει όλους

«Οι γιαγιάδες μας πώς γεννούσαν μόνες τους κι εμείς δεν μπορούμε;» σχολίασε η ηθοποιός
Την εμπειρία της γέννας στο σπίτι, περιέγραψε η Θεοφανία Παπαθωμά, αναφέροντας πως επέλεξε να φέρει στον κόσμο το τρίτο της παιδί χωρίς την παρουσία πολλών ανθρώπων γύρω της, περιγράφοντας τη διαδικασία ως την πιο όμορφη που έχει βιώσει.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε η ηθοποιός στη διαδικτυακή εκπομπή «Status» μίλησε για την απόφαση να γεννήσει την κόρη της στο σπίτι και όχι στο μαιευτήριο, τονίζοντας πως θα ήθελε να είχε κάνει την ίδια επιλογή και με τα δύο πρώτα της παιδιά, καθώς η εμπειρία της συγκεκριμένης γέννας ήταν, όπως είπε, ξεχωριστή.
Πιο συγκεκριμένα, η Θεοφανία Παπαθωμά δήλωσε: «Γέννησα το τρίτο μου παιδί στο σπίτι. Δυστυχώς μόνο το τρίτο και όχι τα άλλα δύο. Έπρεπε να με είχε φωτίσει ο Θεός να γεννήσω από την αρχή όλα τα παιδιά στο σπίτι, γιατί ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Ήταν η καλύτερη εμπειρία που είχα. Γέννησα πάρα πολύ όμορφα, ήσυχα και απλά, όπως θα έπρεπε να γεννάνε όλες οι γυναίκες, χωρίς κανένα πρόβλημα. Και πραγματικά, όπως μου είπε και η μαία, τα παιδιά που γεννιούνται στο σπίτι είναι άλλα παιδιά. Είναι όντως έτσι. Δεν τραυματίζονται, δεν αποχωρίζονται τη μαμά, είναι πιο ήσυχα. Το παιδί μου θήλασε αμέσως, ενώ στα άλλα δύο είχα προβλήματα διάφορα».
Στη συνέχεια, η ηθοποιός εξήγησε πως δεν αισθάνθηκε φόβο που δεν είχε δίπλα της γιατρό, τονίζοντας ότι εμπιστεύεται το σώμα της και μπορούσε να καταλάβει ότι όλα εξελίσσονταν φυσιολογικά: «Δεν με τρόμαξε το ότι δεν είχα τον γιατρό μου δίπλα μου, γιατί έχω πολύ καλή σχέση με το σώμα μου. Το ακούω, δηλαδή το αισθάνομαι το σώμα μου, και ξέρω τι δεν πάει καλά. Και αισθανόμουν ότι όλα πάνε καλά. Να φανταστείς ότι δύο ώρες πριν γεννήσω, ήμουν στο Μάτι και κολυμπούσα. Κολύμπησα μία ώρα και μετά γέννησα»
Όπως σχολίασε η Θεοφανία Παπαθωμά, επιθυμούσε να γεννήσει σχεδόν εντελώς μόνη της, έχοντας απομακρύνει όλους από το σπίτι, ενώ η μαία έφτασε λίγα λεπτά πριν από τον τοκετό: «Ήταν μοναδική εμπειρία και παραλίγο να γεννήσω και τελείως μόνη μου, γιατί η μαία μπήκε στο σπίτι επτά λεπτά πριν γεννήσω. Και μάλιστα ήταν έξω και φοβόταν τον σκύλο και δεν έμπαινε μέσα. Και δεν υπήρχε κανένας να ανοίξει, γιατί εγώ τους είχα διώξει όλους. Δεν ήθελα κανέναν. Ήταν η μητέρα μου στο σπίτι, μόνο, κι αυτή επειδή ήθελε να έρθει. Εγώ δεν κάλεσα κανέναν, ήθελα να γεννήσω εντελώς μόνη μου. Έστειλα τους υπόλοιπους βόλτα. Και γέννησα έτσι, πολύ ωραία και ήσυχα. Ευτυχώς που ήρθε όμως, γιατί εντελώς μόνη δεν ξέρω αν θα τα κατάφερνα. […] Οι γιαγιάδες μας πώς γεννούσαν μόνες τους κι εμείς δεν μπορούμε;».
Η ηθοποιός παντρεύτηκε το 2006 με τον Πασχάλη Τσαρούχα, με τον οποίο την ίδια χρονιά απέκτησε έναν γιο, τον Αχιλλέα. Ο γάμος τους διήρκεσε μέχρι το 2012, ενώ το διαζύγιό τους εκδόθηκε το 2013. Από το 2013 έως τον Οκτώβριο του 2023, η Θεοφανία Παπαθωμά διατηρούσε σχέση με τον Γρηγόρη Πετράκο, με τον οποίο απέκτησαν δύο κόρες, την Αγάπη, που γεννήθηκε το 2015, και την Αθηνά, η οποία γεννήθηκε το 2017.
