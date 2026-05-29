Θεοφανία Παπαθωμά: Γέννησα το τρίτο μου παιδί στο σπίτι, τους είχα διώξει όλους

Την εμπειρία της γέννας στο σπίτι, περιέγραψε η Θεοφανία Παπαθωμά, αναφέροντας πως επέλεξε να φέρει στον κόσμο το τρίτο της παιδί χωρίς την παρουσία πολλών ανθρώπων γύρω της, περιγράφοντας τη διαδικασία ως την πιο όμορφη που έχει βιώσει.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε η ηθοποιός στη διαδικτυακή εκπομπή «Status» μίλησε για την απόφαση να γεννήσει την κόρη της στο σπίτι και όχι στο μαιευτήριο, τονίζοντας πως θα ήθελε να είχε κάνει την ίδια επιλογή και με τα δύο πρώτα της παιδιά, καθώς η εμπειρία της συγκεκριμένης γέννας ήταν, όπως είπε, ξεχωριστή.

Πιο συγκεκριμένα, η Θεοφανία Παπαθωμά δήλωσε: «Γέννησα το τρίτο μου παιδί στο σπίτι. Δυστυχώς μόνο το τρίτο και όχι τα άλλα δύο. Έπρεπε να με είχε φωτίσει ο Θεός να γεννήσω από την αρχή όλα τα παιδιά στο σπίτι, γιατί ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Ήταν η καλύτερη εμπειρία που είχα. Γέννησα πάρα πολύ όμορφα, ήσυχα και απλά, όπως θα έπρεπε να γεννάνε όλες οι γυναίκες, χωρίς κανένα πρόβλημα. Και πραγματικά, όπως μου είπε και η μαία, τα παιδιά που γεννιούνται στο σπίτι είναι άλλα παιδιά. Είναι όντως έτσι. Δεν τραυματίζονται, δεν αποχωρίζονται τη μαμά, είναι πιο ήσυχα. Το παιδί μου θήλασε αμέσως, ενώ στα άλλα δύο είχα προβλήματα διάφορα».

Στη συνέχεια, η ηθοποιός εξήγησε πως δεν αισθάνθηκε φόβο που δεν είχε δίπλα της γιατρό, τονίζοντας ότι εμπιστεύεται το σώμα της και μπορούσε να καταλάβει ότι όλα εξελίσσονταν φυσιολογικά: «Δεν με τρόμαξε το ότι δεν είχα τον γιατρό μου δίπλα μου, γιατί έχω πολύ καλή σχέση με το σώμα μου. Το ακούω, δηλαδή το αισθάνομαι το σώμα μου, και ξέρω τι δεν πάει καλά. Και αισθανόμουν ότι όλα πάνε καλά. Να φανταστείς ότι δύο ώρες πριν γεννήσω, ήμουν στο Μάτι και κολυμπούσα. Κολύμπησα μία ώρα και μετά γέννησα»