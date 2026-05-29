Το μήνυμα Τσίπρα στους υποψήφιους των Πανελλαδικών: «Τα όνειρά σας είναι πολύ μεγάλα για να χωρέσουν στην κόλλα»

Το δικό του μήνυμα προς τους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων - οι οποίοι ξεκινούν σήμερα Παρασκευή (29/05) την προσπάθειά τους για να εισαχθούν στα ΑΕΙ της χώρας- έστειλε ο Αλέξης Τσίπρας.

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Τσίπρας ευχήθηκε καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που συμμετέχουν στις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις, τονίζοντας πως «ανεξάρτητα από το πώς θα γράψετε, είναι μια μόνο από τις πολλές μάχες που θα αντιμετωπίσετε στη ζωή που είναι όλη μπροστά σας».

Αναλυτικότερα, ο κ. Τσίπρας έγραψε τα εξής:

«Σήμερα που ξεκινούν οι Πανελλαδικές θα ήθελα να ευχηθώ σε κάθε ένα από τα παιδιά που συμμετέχουν σε αυτές, καλή επιτυχία.

Ίσως να ακούγεται κλισέ και μια ακόμα ευχή που συνηθίζουμε να λέμε εθιμοτυπικά εμείς οι «μεγαλύτεροι», ωστόσο ακόμα κι εμείς περάσαμε από αυτή δοκιμασία και ανεξάρτητα από το πώς γράψαμε, θυμόμαστε πόσο δύσκολες και αγχωτικές είναι αυτές οι μέρες.

Ένα άλλο κλισέ, λέει πως ανεξάρτητα από το πώς θα γράψετε, είναι μια μόνο από τις πολλές μάχες που θα αντιμετωπίσετε στη ζωή που είναι όλη μπροστά σας.

Αυτό το κλισέ ισχύει ακόμα περισσότερο.

Άλλωστε τα όνειρά σας είναι πολύ μεγάλα για να χωρέσουν στην κόλλα των Πανελλαδικών».