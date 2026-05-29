Τα τρόφιμα που φράζουν τον νεροχύτη χωρίς να το καταλάβουμε

Ο νεροχύτης της κουζίνας μοιάζει συχνά με την πιο γρήγορη λύση για να εξαφανίσουμε υπολείμματα φαγητού μετά το μαγείρεμα.

Στην πράξη όμως, ορισμένα τρόφιμα μπορούν να προκαλέσουν φράξιμο των σωλήνων, δυσάρεστες οσμές, που οδηγούν σε έξοδα. Ποια τρόφιμα, λοιπόν, δεν πρέπει να καταλήγουν ποτέ στην αποχέτευση και γιατί;

Νεροχύτης: Όλα όσα δεν πρέπει να ρίχνουμε

Οι κόκκοι καφέ φαίνονται ακίνδυνοι, όμως δεν διαλύονται στο νερό. Οι φυτικές ίνες τους συσσωρεύονται σταδιακά μέσα στους σωλήνες. Το ίδιο ισχύει και με το κατακάθι από τον ελληνικό καφέ. Καλύτερα είναι να απορρίπτονται στα σκουπίδια ή να χρησιμοποιούνται ως λίπασμα ή για κομποστοποίηση.

Το ζεστό λάδι ρέει εύκολα μόνο όσο παραμένει ζεστό. Μόλις κρυώσει, στερεοποιείται και κολλά στα τοιχώματα των σωληνώσεων, μπλοκάροντας σταδιακά τους σωλήνες. Η σωστή πρακτική είναι να συλλέγετε τα χρησιμοποιημένα λάδια σε δοχείο και να τα απορρίπτετε σε ειδικά σημεία ανακύκλωσης.

Τι ισχύει για το ρύζι, τα τσόφλια των αυγών και τα λαχανικά

Τα υπολείμματα ρυζιού απορροφούν νερό και διογκώνονται, σχηματίζοντας μια κολλώδη αμυλούχα μάζα που κολλά εύκολα στους σωλήνες και εμποδίζει τη ροή του νερού. Ιδανικά, πρέπει να πετιούνται στους καφέ κάδους ή να κομποστοποιούνται.

Σε ό,τι αφορά τα αυγά, τα τσόφλια διαθέτουν μια λεπτή μεμβράνη που γίνεται κολλώδης όταν βραχεί. Η μεμβράνη αυτή μπορεί να προσκολληθεί στις σωληνώσεις και να συγκρατήσει άλλα υπολείμματα, επιδεινώνοντας πιθανούς φραγμούς.

Τέλος, οι φλούδες πατάτας, καρότου και οι κόκκοι καλαμποκιού είναι πλούσιοι σε φυτικές ίνες που δεν διασπώνται εύκολα στο νερό.

Η σωστή χρήση του νεροχύτη προστατεύει όχι μόνο τις σωληνώσεις, αλλά και τον οικιακό προϋπολογισμό. Μικρές καθημερινές συνήθειες στην κουζίνα μπορούν να αποτρέψουν φραξίματα, δυσάρεστες οσμές και περιττές επισκέψεις υδραυλικού, κρατώντας την αποχέτευση καθαρή και λειτουργική για περισσότερο χρόνο.

