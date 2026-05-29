Η 7χρονη Σοφία από τον Πόρο στέφθηκε Πρωταθλήτρια Ευρώπης στο σκάκι

Η 7χρονη Σοφία από τον Πόρο κατέκτησε τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης μεταξύ των συνομηλίκων της που έλαβαν μέρος στο Ευρωπαϊκό Σχολικό Πρωτάθλημα Σκάκι.

Η Σοφία Καλισκάμη είχε οκτώ νίκες και μία ισοπαλία, σύμφωνα με τον προπονητή σκάκι, Παντελή Λυκουριώτη. «Βγήκε πρώτη ανάμεσα σε αγόρια και κορίτσια. Είναι πολύ μεγάλη επιτυχία και μας δίνει πάρα πολλές ελπίδες για το μέλλον», δήλωσε στον ΑΝΤ1.

«Στην αρχή απλά είδα μια σκακιέρα και δεν ήξερα τι είναι αυτό, όταν ήμουν δύο ετών. Η μαμά μου εξήγησε τι είναι και άρχισα να μαθαίνω σκάκι», είπε η Σοφία. Όσο για το αγαπημένο της πιόνι, είναι «η βασίλισσα».