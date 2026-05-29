Η 7χρονη Σοφία από τον Πόρο στέφθηκε Πρωταθλήτρια Ευρώπης στο σκάκι

Παρά το νεαρό της ηλικίας της, η Σοφία ακολουθεί καθημερινά απαιτητικό πρόγραμμα προπονήσεων διάρκειας δύο έως τριών ωρών
Η 7χρονη Σοφία από τον Πόρο κατέκτησε τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης μεταξύ των συνομηλίκων της που έλαβαν μέρος στο Ευρωπαϊκό Σχολικό Πρωτάθλημα Σκάκι.
Η Σοφία Καλισκάμη είχε οκτώ νίκες και μία ισοπαλία, σύμφωνα με τον προπονητή σκάκι, Παντελή Λυκουριώτη. «Βγήκε πρώτη ανάμεσα σε αγόρια και κορίτσια. Είναι πολύ μεγάλη επιτυχία και μας δίνει πάρα πολλές ελπίδες για το μέλλον», δήλωσε στον ΑΝΤ1.
«Στην αρχή απλά είδα μια σκακιέρα και δεν ήξερα τι είναι αυτό, όταν ήμουν δύο ετών. Η μαμά μου εξήγησε τι είναι και άρχισα να μαθαίνω σκάκι», είπε η Σοφία. Όσο για το αγαπημένο της πιόνι, είναι «η βασίλισσα».
Από την πλευρά της η μητέρα της Σοφίας, Ναταλία Μίσκο, τόνισε πως «το πιο σημαντικό στο σκάκι, συγκεκριμένα στο σκάκι στην αρχή, είναι να διδάξουμε στα παιδιά, πώς να χάνουν, όχι μόνο πώς να κερδίζουν, αλλά και πώς να μαθαίνουν πώς να χάνουν».
