Πτώση-ρεκόρ του πληθυσμού στην Ιαπωνία

Ο πληθυσμός της Ιαπωνία συρρικνώθηκε κατά 2,5% σε πέντε χρόνια, όπως αποκαλύπτουν προκαταρκτικά δεδομένα απογραφής που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα, με άλλα λόγια σημειώθηκε αρνητικό ρεκόρ από την έναρξη της καταγραφής τέτοιων στοιχείων, τα χρόνια του 1920.

Οι κάτοικοι της τέταρτης οικονομίας του κόσμου μειώθηκαν στα 123 εκατομμύρια το 2025, σύμφωνα με προκαταρκτική καταμέτρηση των στοιχείων της απογραφής, που γίνεται κάθε πέντε χρόνια στο αρχιπέλαγος.

Σε αριθμούς, αυτό σημαίνει πως οι κάτοικοι της χώρας ήταν πέρυσι τρία εκατομμύρια λιγότεροι από ό,τι το 2020. Η μείωση είναι τριπλάσια από αυτήν που είχε διαπιστωθεί την περίοδο μεταξύ του 2015 και του 2020.

Τα δεδομένα αυτά «επιβεβαιώνουν για ακόμη μια φορά ότι η δημογραφική παρακμή της χώρας μας επιδεινώνεται», σχολίασε στον Τύπο ο Μινορού Κίχαρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Σύμφωνα με δεδομένα της Παγκόσμιας Τράπεζας, η Ιαπωνία έχει τον δεύτερο γηραιότερο πληθυσμό στον κόσμο, πίσω μόνο από το Μονακό. Και, το 2023, ο δείκτης γεννητικότητας υποχώρησε στο 1,2 -- πολύ κάτω από τα 2,1 παιδιά που χρειάζεται για να διατηρηθεί το επίπεδο του πληθυσμού.

Επίσημα δεδομένα που δόθηκαν στη δημοσιότητα νωρίτερα φέτος δείχνουν ότι ο αριθμός των γεννήσεων στην Ιαπωνία υποχώρησε για δέκατη συναπτή χρονιά το 2025, στις 705.809.

Μολονότι η μετανάστευση αναφέρεται συχνά ως δυνητική λύση στη δημογραφική συρρίκνωση, η υπερεθνικίστρια πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι λαμβάνει αντιθέτως ολοένα πιο αυστηρά μέτρα για τη μείωση της εισροής ξένων.

Τα τελευταία χρόνια η μια κυβέρνηση μετά την άλλη στην Ιαπωνία προσπαθεί, αλλά με μάλλον περιορισμένη επιτυχία, να ενθαρρύνει τους γάμους και να αυξήσει τη γεννητικότητα αυξάνοντας επιδόματα και παροχές που σχετίζονται με την εκπαίδευση των παιδιών, επιδοτώντας γονικές άδειες, ακόμη και δημιουργώντας εφαρμογές γνωριμιών.