Άνοιξε η πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού- Τι πρέπει να κάνετε

Ανοιχτή σε νέες αιτήσεις είναι και πάλι από σήμερα η ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα τέκνων Α21.

Όσοι δικαιούχοι της ενίσχυσης δεν πρόλαβαν να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση μπορούν να το κάνουν τώρα και να διεκδικήσουν τόσο τη γ’ δόση της επιδόματος όσο και αναδρομικά την α΄ και την β’ δόση.

Το δικαιούμενο ποσό θα υπολογιστεί βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που θα δηλωθούν στην αίτηση Α21 έτους 2026 και του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος που οι δικαιούχοι είχαν το φορολογικό έτος 2024.

Η διαδικασία υποβολής αίτησης για επίδομα Α21

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 – Επίδομα Παιδιού για την υποβολή αιτήσεων έτους 2026, ανοίγει σήμερα από τις 08:00 και θα παραμείνει ενεργή έως τις 10 Ιουλίου και ώρα 18:00. Οι δικαιούχοι του επιδόματος τέκνων Α21 θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν την αίτησή τους ή να κάνουν τροποποίηση υφιστάμενων στην πλατφόρμα https://www.idika.gr/epidomapaidiou/ ή με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης στο Taxisnet.

Μεταξύ των προϋποθέσεων που θα ελέγχονται για τη χορήγηση του επιδόματος παιδιού είναι:

η φοίτηση των εξαρτώμενων τέκνων στην υποχρεωτική εκπαίδευση – από το προ νήπιο έως και το Γυμνάσιο – καθώς και

η επάρκεια φοίτησης.

Στην αίτηση Α21 πρέπει να καταχωρηθούν απαραιτήτως στα σχετικά πεδία:

τα στοιχεία της Σχολικής Μονάδας,

η τάξη και ο Αριθμός Μητρώου του τέκνου που φοιτά στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Εάν διασταυρωθούν όλα τα στοιχεία του/της μαθητή/τριας, η αίτηση μπορεί να προχωρήσει κανονικά. Εάν δεν διασταυρωθούν εμφανίζεται σχετική επισήμανση και ο αιτών καλείται να επισυνάψει στην ηλεκτρονική αίτηση Α21 το απαραίτητο δικαιολογητικό.

Για να ολοκληρωθεί η αίτηση πρέπει να υποβληθεί οριστικά. Αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη