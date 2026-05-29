Από την Κρήτη στο Ιόνιο: Γιατί αλλάζουν πορεία τα γεωτρύπανα της αμερικανικής πετρελαϊκής βιομηχανίας

Σε φάση αναδιάταξης των επενδυτικών τους προτεραιοτήτων λίγο πριν πιάσουν δουλειά τα γεωτρύπανα, βρίσκονται οι μεγάλες αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες, επιλέγοντας πλέον περιοχές με αυξημένη γεωλογική ωριμότητα και υψηλότερες πιθανότητες ανακάλυψης εκμεταλλεύσιμων κοιτασμάτων.

Η στρατηγική αυτή αποτυπώνεται ξεκάθαρα στις κινήσεις των αμερικανικών κολοσσών υδρογονανθράκων όπου το ενδιαφέρον μετατοπίζεται σταδιακά από τις θαλάσσιες περιοχές της Κρήτης προς το Ιόνιο.

Στο πλαίσιο αυτό, η Chevron προχωρά στην εξαγορά του 70% των δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης στο θαλάσσιο οικόπεδο «Block 10», ανοικτά του Κυπαρισσιακού Κόλπου, από τη HELLENIQ ENERGY, η οποία μέχρι σήμερα διατηρούσε το 100% της παραχώρησης. Την ίδια στιγμή, οι δύο εταιρείες υπέβαλαν αίτημα για τη μεταβίβαση του ρόλου του διαχειριστή (operator) του έργου στη Chevron.

Η συμφωνία έρχεται 7 μήνες μετά την είσοδο της ExxonMobil στο «Block 2» του Ιονίου, μια κίνηση που συνοδεύτηκε από την πρόσφατη αποχώρησή της από την παραχώρηση «Δυτικά της Κρήτης». Οι εξελίξεις αυτές όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, επιβεβαιώνουν ότι οι διεθνείς ενεργειακοί όμιλοι επανεκτιμούν το επενδυτικό τους χαρτοφυλάκιο, δίνοντας προτεραιότητα σε έργα με μικρότερο τεχνικό και οικονομικό ρίσκο.

Το πλεονέκτημα των ώριμων παραχωρήσεων

Η απόφαση της Chevron να εισέλθει στο «Block 10» συνδέεται άμεσα με τον βαθμό ωριμότητας της συγκεκριμένης παραχώρησης. Τα προηγούμενα χρόνια η HELLENIQ ENERGY πραγματοποίησε εκτεταμένες σεισμικές έρευνες, τόσο δισδιάστατες όσο και τρισδιάστατες, συγκεντρώνοντας πολύτιμα στοιχεία για τη γεωλογική δομή της περιοχής. Τα δεδομένα αυτά έχουν περιορίσει σημαντικά την αβεβαιότητα που συνήθως συνοδεύει τις πρώτες φάσεις των ερευνών υδρογονανθράκων.

Παράλληλα, το «Block 10» γειτνιάζει με το οικόπεδο «Α2», το οποίο έχει επίσης περάσει στον έλεγχο της κοινοπραξίας Chevron–HELLENIQ ENERGY. Σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες παραχωρήσεις που απέκτησε πρόσφατα η αμερικανική εταιρεία νότια της Πελοποννήσου, διαμορφώνεται μια ενιαία ζώνη ερευνών χιλιάδων τετραγωνικών χιλιομέτρων, δίνοντας τη δυνατότητα για συνολική αξιολόγηση των γεωλογικών δεδομένων και καλύτερο σχεδιασμό των επόμενων κινήσεων.

Η είσοδος της Chevron μεταθέτει, ωστόσο, χρονικά τις αποφάσεις για το επόμενο βήμα του ερευνητικού προγράμματος. Οι δύο εταιρείες αναμένεται να επανεξετάσουν από κοινού τα διαθέσιμα σεισμικά στοιχεία πριν αποφασίσουν εάν θα προχωρήσουν σε ερευνητική γεώτρηση, μια επένδυση που απαιτεί σημαντικά κεφάλαια και ενέχει υψηλό επιχειρηματικό ρίσκο.



Η νέα λογική των πετρελαϊκών

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς υδρογονανθράκων, οι πρόσφατες κινήσεις των Chevron και ExxonMobil δεν αποτελούν μεμονωμένες επιχειρηματικές αποφάσεις, αλλά εντάσσονται σε μια ευρύτερη αλλαγή στρατηγικής που παρατηρείται διεθνώς. Οι μεγάλες πετρελαϊκές εμφανίζονται πλέον περισσότερο προσεκτικές στην κατανομή των επενδυτικών τους πόρων, επιλέγοντας έργα με μεγαλύτερες πιθανότητες εμπορικής επιτυχίας και ταχύτερης αξιοποίησης.

Η αλλαγή αυτή εξηγεί και την απόφαση της ExxonMobil να αποχωρήσει από το οικόπεδο «Δυτικά της Κρήτης», εκτιμώντας ότι είναι πολύ μικρές οι πιθανότητες επιτυχούς γεώτρησης στην περιοχή. Αντίθετα, με το Ιόνιο που οι γεωλογικές ενδείξεις θεωρούνται πιο ενθαρρυντικές.

Τα γεωτρύπανα της Energean

Την ίδια στιγμή, η περιοχή εισέρχεται σε μια νέα και ιδιαίτερα κρίσιμη φάση ερευνών. Η Energean, ως operator του «Block 2» στο Ιόνιο, προετοιμάζεται για την πραγματοποίηση της πρώτης ερευνητικής γεώτρησης στην περιοχή έπειτα από περίπου 40 χρόνια. Η συγκεκριμένη γεώτρηση θεωρείται κομβικής σημασίας για την πορεία των ελληνικών ερευνών υδρογονανθράκων, καθώς θα αποτελέσει το πρώτο ουσιαστικό τεστ των γεωλογικών εκτιμήσεων που έχουν προηγηθεί.

Οι εργασίες εκτιμάται ότι θα διαρκέσουν από 60 έως 70 ημέρες. Στο διάστημα αυτό θα διαπιστωθεί εάν ο γεωλογικός στόχος περιέχει πετρέλαιο ή φυσικό αέριο, χωρίς όμως το αποτέλεσμα να αρκεί από μόνο του για να χαρακτηριστεί μια ανακάλυψη ως αξιοποιήσιμη.

Ακόμη και σε περίπτωση εντοπισμού υδρογονανθράκων, θα ακολουθήσει μια νέα περίοδος αξιολόγησης που περιλαμβάνει δοκιμές παραγωγικότητας, τεχνικές αναλύσεις και γεωτρήσεις περιχαράκωσης, προκειμένου να προσδιοριστούν με μεγαλύτερη ακρίβεια το μέγεθος του κοιτάσματος, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του και κυρίως η δυνατότητα εμπορικής εκμετάλλευσής του.

Η γεώτρηση παρουσιάζει αυξημένο βαθμό τεχνικής δυσκολίας, καθώς θα πραγματοποιηθεί σε θαλάσσια βάθη που υπερβαίνουν τα 800 μέτρα. Πρόκειται για συνθήκες εντελώς διαφορετικές από εκείνες των γεωτρήσεων παραγωγής στον Πρίνο, όπου η δραστηριότητα αναπτύχθηκε σε σαφώς μικρότερα βάθη και με διαφορετικές επιχειρησιακές απαιτήσεις. Για τον λόγο αυτό, η έκβασή της παρακολουθείται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τη διεθνή πετρελαϊκή βιομηχανία.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το Ιόνιο εξελίσσεται σταδιακά στον βασικό πόλο έλξης των επενδύσεων έρευνας υδρογονανθράκων στην Ελλάδα. Η ταυτόχρονη παρουσία των Chevron, ExxonMobil και Energean στην περιοχή ενισχύει τις προσδοκίες για τη συνέχεια των ερευνών και αναβαθμίζει τον ρόλο της δυτικής Ελλάδας στον ενεργειακό σχεδιασμό της Ανατολικής Μεσογείου.

πηγη newmoney