Συνταγή για παγωτό φράουλα με στρώσεις σοκολάτας

Ο Χρήστος Βέργαδος έβαλε την ποδιά του, πέρασε πίσω από τον πάγκο και έφτιαξε μια συνταγή που θα «φορεθεί» πολύ το καλοκαίρι – και θα λατρέψουν μικροί και μεγάλοι.

Ο γνωστός pastry σεφ μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA Buongiorno, παρέα με τη Φαίη Σκορδάκαι τον Δημήτρης Ουγγαρέζο και μας έδειξε μια συνταγή για σπιτικό παγωτό φράουλα με στρώσεις σοκολάτας.

Μια συνταγή πιο εύκολη από όσο φαίνεται, με ένα από τα αγαπημένα φρούτα και ό,τι πρέπει για να μας θυμίσει ότι το καλοκαίρι βρίσκεται μια ανάσα.

Τα υλικά

500 γρ φράουλες

50 γρ ζάχαρη

χυμό από 1/2 λεμόνι

600 γρ κρέμα γάλακτος

400 γρ ζαχαρούχο γάλα

200 γρ σοκολάτα κουβερτούρα

Η διαδικασία

Για αρχή βάζουμε τις φράουλες στο μπλέντερ και τις χτυπάμε καλά. Ρίχνουμε τον πολτό σε ένα κατσαρολάκι, προσθέτουμε τη ζάχαρη, τον χυμό λεμονιού και το αφήνουμε να βράσει για περίπου 5 λεπτά.

Μόλις είναι έτοιμο, το αφήνουμε να κρυώσει.

Χτυπάμε στο μίξερ την κρέμα γάλακτος, ώστε να θυμίζει συνταγή.

Ρίχνουμε το ζαχαρούχο γάλα και τον πουρέ φράουλας που έχουμε ετοιμάσει (και κρυώσει) και ανακατεύουμε καλά.

Παράλληλα λιώνουμε και τη σοκολάτα κουβερτούρα και την αφήνουμε να κρυώσει.

Σε μία φόρμα βάζουμε μια λεπτή στρώση από το μείγμα φράουλας και από πάνω μια στρώση παγωτό.

Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία μέχρι να γεμίσει η φόρμα.

Βάζουμε τη φόρμα στην κατάψυξη για 5 με 6 ώρες. Η συνταγή είναι έτοιμη.





