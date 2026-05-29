Σε τεντωμένο σχοινί ΗΠΑ και Ιράν για τη συμφωνία εκεχειρίας 60 ημερών

Κοντά σε μια συμφωνία για παράταση της εκεχειρίας κατά 60 ημέρες φέρονται να βρίσκονται Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν, σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, ωστόσο η τελική έγκριση από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ παραμένει σε εκκρεμότητα.

Την ίδια ώρα, η ένταση στην περιοχή δεν υποχωρεί, καθώς το Ιράν ανακοίνωσε εκτόξευση πυραύλων και αναχαίτιση «εχθρικού αεροσκάφους» στην επαρχία Μπουσέρ, ισχυρισμούς που η Ουάσιγκτον διέψευσε, ενώ στο μέτωπο του Λιβάνου συνεχίζονται οι πολύνεκρες ισραηλινές επιχειρήσεις.

Διαπραγματεύσεις για συμφωνία, αλλά χωρίς τελική έγκριση

Πηγές στην Ουάσιγκτον ανέφεραν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ΗΠΑ και Ιράν έχουν καταλήξει σε ένα πλαίσιο συμφωνίας που προβλέπει παράταση της κατάπαυσης του πυρός για 60 ημέρες, με στόχο να δημιουργηθεί ο απαραίτητος χρόνος για διαπραγματεύσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ωστόσο, το προσχέδιο δεν έχει ακόμη εγκριθεί από τον Ντόναλντ Τραμπ, ενώ η ιρανική πλευρά αμφισβητεί ότι υπάρχει οριστικοποιημένο κείμενο. Το πρακτορείο Tasnim, επικαλούμενο πηγή από την ομάδα των Ιρανών διαπραγματευτών, υποστήριξε ότι οι πληροφορίες περί συμφωνίας είναι πρόωρες.

«Αυτό είναι ψευδές. Το κείμενο δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη», ανέφερε η ίδια πηγή.

Βανς: «Έχουμε σημειώσει πρόοδο, αλλά υπάρχουν εκκρεμότητες»

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς επιβεβαίωσε ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη, τονίζοντας ωστόσο ότι παραμένουν ανοιχτά κρίσιμα ζητήματα.

«Νομίζω ότι είναι δύσκολο να πούμε ακριβώς πότε ή αν ο πρόεδρος θα υπογράψει το μνημόνιο κατανόησης. Πηγαίνουμε μπρος και πίσω σε ορισμένα σημεία της διατύπωσης», δήλωσε.

Ο Βανς αναφέρθηκε ειδικά στο ζήτημα των αποθεμάτων υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου και στον μελλοντικό εμπλουτισμό ουρανίου από το Ιράν, ζητήματα που εξακολουθούν να προκαλούν διαφωνίες μεταξύ των δύο πλευρών.

«Υπάρχουν ορισμένα ζητήματα που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα, τα αποθέματα υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου, αλλά και το θέμα του εμπλουτισμού. Συνεχίζουμε τις συζητήσεις μαζί τους», είπε, προσθέτοντας ότι η Ουάσιγκτον θεωρεί πως η Τεχεράνη διαπραγματεύεται «με καλή πίστη».

Σύμφωνα με πληροφορίες του Axios, το υπό συζήτηση μνημόνιο δεν επιλύει το ζήτημα του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, αλλά προβλέπει ότι θα αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης κατά τη διάρκεια της 60ήμερης εκεχειρίας. Παράλληλα, το Ιράν θα δεσμευτεί ότι δεν θα επιδιώξει την απόκτηση πυρηνικών όπλων.

Διαφωνίες για το ουράνιο και τα Στενά του Ορμούζ

Παρά την πρόοδο, παραμένουν σημαντικές εκκρεμότητες. Η Τεχεράνη ζητά την αποδέσμευση περίπου 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων ιρανικών κεφαλαίων που παραμένουν δεσμευμένα στο εξωτερικό, ενώ αρνείται να απομακρύνει από τη χώρα τα αποθέματα υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου.

Αντίθετα, ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει στην καταστροφή του αποθέματος αυτού.

Στο τραπέζι των συνομιλιών βρίσκεται επίσης το ζήτημα των Στενών του Ορμούζ. Σύμφωνα με το Axios, το πλαίσιο συμφωνίας προβλέπει «απρόσκοπτη» ναυσιπλοΐα στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό. Σε αντάλλαγμα, οι ΗΠΑ θα προχωρούσαν σε άρση του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών και σε αναστολή μέρους των κυρώσεων που πλήττουν τις εξαγωγές πετρελαίου της χώρας.

Πυραυλικές εκτοξεύσεις και αντικρουόμενες αναφορές για drone

Ενώ οι διπλωματικές επαφές βρίσκονται σε εξέλιξη, τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι οι ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις εκτόξευσαν πυραύλους από το νότιο τμήμα της χώρας προς μη προσδιορισμένους στόχους.

Παράλληλα, το πρακτορείο Tasnim ανέφερε ότι ακούστηκαν πυρά στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ, τα οποία αποδόθηκαν σε προειδοποιητικές βολές προς πλοία που κινούνταν στη θαλάσσια περιοχή.

Την ίδια στιγμή, ιρανικά μέσα ενημέρωσης υποστήριξαν ότι αναχαιτίστηκε «εχθρικό αεροσκάφος» στην επαρχία Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ο μοναδικός πυρηνικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν.

Ορισμένα δημοσιεύματα έκαναν λόγο για κατάρριψη αμερικανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους MQ-9 Reaper πάνω από την παράκτια πόλη Τζαμ. Ωστόσο, Αμερικανός αξιωματούχος διέψευσε τις πληροφορίες μέσω του Reuters, δηλώνοντας ότι δεν έχει καταρριφθεί κανένα αμερικανικό αεροσκάφος στην περιοχή.

Σύμφωνα με το Tasnim, ο διοικητής της επαρχίας Τζαμ δήλωσε ότι μετά το περιστατικό η κατάσταση παρέμεινε απολύτως ομαλή.

Συνεχίζεται η κλιμάκωση στον Λίβανο

Παράλληλα, στο μέτωπο του Λιβάνου η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα τεταμένη. Τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ισραηλινούς βομβαρδισμούς στον νότο της χώρας και κοντά στη Βηρυτό, ενώ ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την επέκταση της «περιοχής επιχειρήσεων» εναντίον της Χεζμπολάχ.

Η προσωρινή δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (UNIFIL) κατήγγειλε νέα «κλιμάκωση» των συγκρούσεων, παρά την κατάπαυση του πυρός που θεωρητικά ισχύει από τις 17 Απριλίου.

Οι εξελίξεις σημειώνονται λίγα 24ωρα πριν από νέες συνομιλίες μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ στην Ουάσιγκτον, αλλά και ενώ η ιρανική ηγεσία συνεχίζει να συνδέει οποιαδήποτε συνολική συμφωνία με τις ΗΠΑ με τον τερματισμό των εχθροπραξιών στο λιβανικό μέτωπο.