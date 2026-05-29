Φλόριντα: Έκρηξη σε πύραυλο της Blue Origin

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στο διαστημικό κέντρο του Ακρωτηρίου Κανάβεραλ, όταν εξερράγη ένας πύραυλος New Glenn της Blue Origin κατά τη διάρκεια δοκιμών στη Φλόριντα πλήττοντας τα φιλόδοξα διαστημικά σχέδια του Τζέφ Μπέζος.

Όπως αναφέρουν Αμερικανικά μέσα η έκρηξη του πυραύλου έγινε στη βάση εκτόξευσης, κατά τη διάρκεια δοκιμής καύσης κινητήρων. Η ισχυρή έκρηξη στο Ακρωτήριο Κανάβεραλ προκάλεσε μια τεράστια πύρινη σφαίρα που φώτισε τον ουρανό πάνω από το ακρωτήριο Κανάβεραλ, προκαλώντας ανησυχία για τις επιπτώσεις στο πρόγραμμα εκτοξεύσεων της εταιρείας.

Σε ενημέρωσή της στο Χ η εταιρεία ανέφερε ότι σημειώθηκε «απρόοπτο συμβάν» κατά τη διάρκεια της δοκιμής, προσθέτοντας πως «όλο το προσωπικό έχει καταμετρηθεί και είναι ασφαλές».

Βίντεο δείχνει τον πύραυλο να τυλίγεται στις φλόγες ενώ βρισκόταν ακόμη στην εξέδρα εκτόξευσης, δημιουργώντας ένα τεράστιο σύννεφο φωτιάς και καπνού.