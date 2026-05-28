Η ώρα των Πανελλαδικών Εξετάσεων έφτασε - Αυξημένη συμμετοχή φέτος στην Αχαΐα

Με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας κάνουν την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026, πρεμιέρα οι φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων, οι οποίοι διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027.

Στην Αχαΐα και συνολικά στη Δυτική Ελλάδα, οι αρμόδιες υπηρεσίες δηλώνουν απόλυτα έτοιμες για τη διεξαγωγή των εξετάσεων, με τον οργανωτικό μηχανισμό να βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα. Ο αριθμός των υποψηφίων εμφανίζεται αυξημένος σε σχέση με την περσινή χρονιά, καθώς φέτος στην Αχαΐα θα συμμετάσχουν 3.212 μαθητές.

Για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας έχουν κινητοποιηθεί περίπου 2.300 εκπαιδευτικοί, οι οποίοι θα αναλάβουν την επιτήρηση, την εξέταση και τη βαθμολόγηση των γραπτών.

Σε επίπεδο Περιφέρειας, οι υποψήφιοι φτάνουν συνολικά τους 6.350. Από αυτούς, 2.468 μαθητές θα εξεταστούν σε 34 εξεταστικά κέντρα, ενώ 83 υποψήφιοι θα συμμετάσχουν μέσω ειδικού εξεταστικού κέντρου. Παράλληλα, για τα ειδικά μαθήματα έχουν δηλώσει συμμετοχή 1.382 υποψήφιοι.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΓΙΑ ΓΕΛ:

Παρασκευή 29 Μαΐου 2026: Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026: Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά, Βιολογία

Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026: Λατινικά, Χημεία, Πληροφορική

Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026: Ιστορία, Φυσική, Οικονομικά (Ολοκλήρωση βασικών μαθημάτων)

ΓΙΑ ΕΠΑΛ:

Σάββατο 30 Μαΐου 2026: Νέα Ελληνικά

Τρίτη 2 Ιουνίου 2026: Μαθηματικά (Άλγεβρα)

Από Πέμπτη 4 έως Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026: Μαθήματα Ειδικότητας

ΤΕΦΑΑ: Πρακτικές Δοκιμασίες (Αγωνίσματα)

Από Δευτέρα 15 έως Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026

Τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης

Υπενθυμίζεται ότι, έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία η τηλεφωνική γραμμή 1550, για την παροχή υπηρεσιών ψυχολογικής υποστήριξης των υποψηφίων των Πανελλαδικών Εξετάσεων και των οικογενειών τους.

Η γραμμή, που δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του υπουργείου Παιδείας και στελεχώθηκε από ψυχολόγους των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) της επικράτειας και του Υπουργείου Υγείας, είναι δωρεάν και θα λειτουργεί μέχρι και την 30 Ιουνίου 2026.

Βασικές οδηγίες

Ως ώρα έναρξης εξέτασης έχει ορισθεί η 08:30 και έτσι, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00. Η διάρκεια εξέτασης είναι τρεις ώρες.

Μαζί τους, οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τα εξής:

Δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο.

Δελτίο εξεταζομένου Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Στυλό μπλε ή μαύρου χρώματος. Αξίζει να σημειωθεί, ότι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μολύβι στις απαντήσεις, παρά μόνον εάν ορίζεται σχετικά από τις οδηγίες των θεμάτων. Οι υποψήφιοι επιτρέπεται να έχουν μαζί τους γόμα και ξύστρα.

Γεωμετρικά όργανα, για τα μαθήματα που χρειάζονται.

Ένα μπουκαλάκι με νερό ή χυμό.

Ρολόι χειρός, αλλά όχι έξυπνο ρολόι (smartwatch).

Οι υποψήφιοι απαγορεύεται να έχουν μαζί τους τα εξής:

Βιβλία, τετράδια και σημειώσεις.

Διορθωτικό (blanco) οποιασδήποτε μορφής (υγρό ή ταινία).

Κινητό τηλέφωνο και άλλα μέσα μετάδοσης ή λήψης πληροφοριών και επικοινωνίας, υπολογιστικές μηχανές.

Τι ισχύει για τα κινητά

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τα κινητά τηλέφωνα, απαγορεύεται η κατοχή κινητού, έστω και απενεργοποιημένου, μέσα στην αίθουσα εξέτασης και συνιστά επαρκή λόγο για μηδενισμό του γραπτού.

Σε περίπτωση κατά την οποία εξεταζόμενος, κατά την προσέλευσή του στο Εξεταστικό Κέντρο φέρει μαζί του κινητό τηλέφωνο, είναι υποχρεωμένος να το παραδίδει στον πρόεδρο της Λυκειακής Επιτροπής, ο οποίος θα το φυλάσσει σε ειδικό χώρο.

Μετά τη λήξη της εξέτασης, ο υποψήφιος θα παραλαμβάνει το κινητό του και θα αποχωρεί.

Προσοχή στη διαχείριση του τετραδίου

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν υπ’ όψιν τους να χρησιμοποιήσουν τις σελίδες του τετραδίου που θα τους δοθεί με φειδώ, καθώς δεύτερο τετράδιο δεν θα δοθεί σε κανέναν υποψήφιο, αφού οι σελίδες του τετραδίου έχουν θεωρηθεί επαρκείς για τις απαντήσεις.

Οι υποψήφιοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα τελευταία φύλλα του τετραδίου τους ως πρόχειρο, αφού αναγραφεί σαφώς η ένδειξη «ΠΡΟΧΕΙΡΟ» σε όσες σελίδες χρησιμοποιηθούν ως πρόχειρο. Οι σελίδες αυτές σε καμία περίπτωση δεν βαθμολογούνται.

Επιπλέον, κατά την αναγραφή των ονομαστικών τους στοιχείων στην αρχή της εξέτασης όσο και κατά την αναγραφή των απαντήσεων, οι υποψήφιοι δεν πρέπει να διπλώνουν τα εξώφυλλα του τετραδίου τους ή να τσαλακώνουν το τετράδιο.

Έναρξη για τα ΕΠΑΛ το Σάββατο Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ, Πανελλαδικές Εξετάσεις θα αρχίσουν το ερχόμενο Σάββατο 31 Μαΐου 2026, με το μάθημα των Νέων Ελληνικών.