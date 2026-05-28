Αμπελόκηποι- «Γιατί τη σκότωσε;»: Η οικογένεια της 32χρονης απαιτεί εξηγήσεις από τον συζυγοκτόνο και ζητά τεστ DNA

«Να μας πει γιατί τη σκότωσε» ζητάει από τον συζυγοκτόνο των Αμπελόκηπων, ο γαμπρός της 32χρονης Άλμπας που δολοφονήθηκε από τον άντρα της, το Νοέμβριο του 2024, μέσα στο σπίτι τους.

Αύριο ο 39χρονος καθ’ομολογίαν δολοφόνος θα καθίσει και πάλι στο εδώλιο του κατηγορουμένου και λίγο πριν την ετυμηγορία του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών, οι συγγενείς της αδικοχαμένης μητέρας ζητούν την παραδειγματική του τιμωρία, μιλώντας στο protothema.gr.

«Λέει ψέματα, να κάνει τεστ DNA»

Απολογούμενος ο 39χρονος ισχυρίστηκε πως θόλωσε και σκότωσε τη σύζυγό του, όταν εκείνη του είπε πως το ένα τους παιδί δεν είναι δικό του και πως είχε εξωσυζυγική σχέση με τον παιδικό του φίλο.

«Δεν της άξιζε αυτό το τέλος», λέει γαμπρός της 32χρονης Άλμπας, υποστηρίζοντας πως όσα είπε ο κατηγορούμενος για τη νύφη του, δεν είναι αλήθεια: «Τα λέει όλα αυτά γιατί έτσι τον συμβουλεύουν οι δικηγόροι του και για να πάρει κάποιο ελαφρυντικό. Είναι όλα ψέματα. Να πάει να κάνει εξέταση DNA αν πιστεύει ότι παιδί δεν είναι δικό του. Παντρεύτηκαν και μέσα σ’ένα χρόνο ήρθε το παιδί. Πότε πρόλαβε να γνωρίσει τον παιδικό του φίλο και να κάνει και σχέση μαζί του; Η νύφη μου ήταν όλη την ημέρα στο σπίτι με τον άνδρα της και την οικογένειά του. Που τον βρήκε; Έκανε δύο και τρεις δουλειές, απόγευμα και βράδυ για να συνεισφέρει οικονομικά, για να βοηθήσει την οικογένειά της».

«Ήταν σιωπηλός αλλά νευρίαζε απότομα»

«Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τη δολοφόνησε, πώς τα έκανε όλα αυτά, πώς την έκρυβε στο πατάρι. Ο γαμπρός μας ήταν ένας σιωπηλός άνθρωπος αλλά μπορούσε να νευριάσει ξαφνικά και απότομα. Η γυναίκα μου, η αδερφή της Άλμπας είναι ακόμη χάλια, της λείπει πολύ η αδερφή της και υπάρχουν στιγμές που δεν μπορεί να σταματήσει να κλαίει. Τα παιδιά είναι με τον αδερφό του δράστη στην Ελλάδα», υποστηρίζει ο γαμπρός του θύματος.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο ο 39χρονος, αφού χτύπησε με σφυρί τη γυναίκα του, στη συνέχεια έσφιξε στο λαιμό της ένα καλώδιο και έπειτα τοποθέτησε τη σορό της, στο πατάρι του σπιτιού τους. Για μία εβδομάδα τα παιδιά του ζευγαριού, συνέχιζαν να ζουν κανονικά μέσα στο σπίτι με τον πάτερα τους να παίζει θέατρο τόσο στις Αρχές όσο και στους συγγενείς της αδικοχαμένης Άλμπας.