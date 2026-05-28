Αυτοκίνητο παρέσυρε αστυνομικούς της ΔΙΑΣ- Δύο τραυματίες

Το ΙΧ χτύπησε τους αστυνομικούς, που στη συνέχεια έπεσαν πάνω σε φορτηγάκι
Το τροχαίο έγινε λίγο μετά τις 19.00 το απόγευμα της Πέμπτης (28/5/26) στη λεωφόρο Αθηνών, με έναν οδηγό αυτοκινήτου να πέφτει σε αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ.
Το περιστατικό καταγράφηκε την ώρα που το όχημα επιχειρούσε να να κάνει στροφή προς την περιφερειακή Αιγάλεω.
Σύμφωνα με το newsit.gr το αυτοκίνητο χτύπησε τους αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ που με τη σειρά τους, έπεσαν πάνω σε φορτηγάκι, που κινούταν στην ίδια κατεύθυνση με εκείνους στη λεωφόρο Αθηνών. Από το τροχαίο τραυματίστηκαν ελαφρά δύο αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ.
Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.
