«Καλή δύναμη και δικαίωση των κόπων σας»- Οι αστυνομικοί της Αχαΐας δίπλα στους υποψηφίους των Πανελλαδικών

Με αφορμή την έναρξη των Πανελλαδικών Εξετάσεων, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας στέλνει μήνυμα δύναμης και ελπίδας στα παιδιά των συναδέλφων, τιμώντας ταυτόχρονα τους γονείς που στάθηκαν δίπλα τους παρά τις βαριές υπηρεσιακές τους υποχρεώσεις.

Συγκεκριμένα, αναφέρει: "Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας εύχεται ολόψυχα καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά των συναδέλφων μας, που ξεκινούν από αύριο τον δικό τους αγώνα στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Πίσω από αυτή τη μεγάλη προσπάθεια κρύβονται αμέτρητες ώρες μελέτης, αγωνίας και κούρασης, αλλά και περίσσια δύναμη. Τα παιδιά μας έδωσαν έναν απαιτητικό αγώνα για το μέλλον και τα όνειρά τους, έχοντας σταθερά δίπλα τους τους γονείς τους, οι οποίοι καθημερινά προσπαθούσαν να ισορροπήσουν ανάμεσα στις αυξημένες υπηρεσιακές υποχρεώσεις και στη στήριξη που είχαν ανάγκη τα παιδιά τους κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης χρονιάς.

Ως αστυνομικοί γνωρίζουμε καλά τι σημαίνει πίεση, ευθύνη και έλλειψη χρόνου. Για τον λόγο αυτό, αξίζουν θερμά συγχαρητήρια όχι μόνο στους μαθητές, αλλά και στους γονείς που στάθηκαν δίπλα τους με υπομονή, αγάπη και ψυχικό σθένος.

Ευχόμαστε σε όλους τους υποψηφίους καλή δύναμη, καθαρό μυαλό και δικαίωση των κόπων τους. Οι εξετάσεις αποτελούν έναν σημαντικό σταθμό, αλλά δεν είναι ο μοναδικός δρόμος για την επιτυχία και την ευτυχία στη ζωή.

Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά!"