Ποιοι πιέζουν τον Τραμπ να μην κλείσει τη συμφωνία με το Ιράν

Οι αναφορές για επίτευξη συμφωνίας ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν πληθαίνουν, όμως η διαδικασία παραμένει σε εκκρεμότητα λόγω της απουσίας τελικής πολιτικής έγκρισης από τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, οι διαπραγματευτές του Ιράν και των ΗΠΑ έχουν καταλήξει σε κατ’ αρχήν συμφωνία για Μνημόνιο Κατανόησης, το οποίο προβλέπει παράταση της εκεχειρίας για 60 ημέρες και έναρξη συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται, η συμφωνία δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί σε πολιτικό επίπεδο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει δώσει μέχρι στιγμής την τελική του έγκριση, με πηγές να αναφέρουν ότι εξετάζει τα δεδομένα πριν λάβει απόφαση.

Την ίδια ώρα, πιέσεις φέρεται να ασκούνται από στελέχη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, αλλά και από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου, προκειμένου η Ουάσινγκτον να μην προχωρήσει σε συμφωνία.

Ανώτερος Άραβας αξιωματούχος που συμμετέχει στις διαμεσολαβητικές προσπάθειες δήλωσε στο NBC News ότι οι δύο πλευρές είχαν συμφωνήσει στους βασικούς όρους ήδη πριν από τρεις ημέρες, κατά τη διάρκεια συνομιλιών στην Ντόχα, χωρίς όμως η διαδικασία να έχει ολοκληρωθεί επισήμως.

«Η συμφωνία είχε κλείσει στη Ντόχα»

«Η συμφωνία είχε ουσιαστικά κλείσει στην Ντόχα. Στη συνέχεια ξεκίνησε μια διαδικασία αναμονής για τις τελικές εγκρίσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για καθυστερήσεις που χαρακτηρίζονται «απογοητευτικές».

Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, η ιρανική πλευρά είχε αρχικά δώσει τη συγκατάθεσή της και παρέπεμψε την τελική απόφαση στην ανώτατη ηγεσία της χώρας, ενώ πλέον και η αμερικανική πλευρά βρίσκεται σε αντίστοιχη διαδικασία εσωτερικής έγκρισης.

Το υπό διαμόρφωση Μνημόνιο Κατανόησης προβλέπει 60ήμερη παράταση της κατάπαυσης του πυρός και έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Από την πλευρά της, η Μόσχα, μέσω του πρακτορείου TASS, μετέδωσε ότι δεν έχει υπάρξει ακόμη επίσημη έγκριση ούτε από την ιρανική ηγεσία επί του προσχεδίου συμφωνίας, αφήνοντας ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα ως προς την τελική έκβαση των συνομιλιών.

Νετανιάχου: Η απειλή του Ιράν παραμένει, πρέπει να ολοκληρώσουμε τη δουλειά

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι η πυρηνική απειλή του Ιράν παραμένει ενεργή, παρά τα ισχυρά πλήγματα που, όπως ανέφερε, έχει δεχθεί η Τεχεράνη το τελευταίο διάστημα.

«Τους έχουμε καταφέρει πολύ ισχυρά πλήγματα και ποτέ δεν ήμασταν τόσο δυνατοί. Ωστόσο εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε το τραυματισμένο ιρανικό καθεστώς και η πυρηνική απειλή παραμένει», δήλωσε.

Ο ίδιος τόνισε ότι το Ισραήλ «πρέπει να ολοκληρώσει τη δουλειά», σημειώνοντας πως βρίσκεται σε σχεδόν καθημερινή επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για τις εξελίξεις.

«Πρέπει ακόμη να ολοκληρώσουμε τη δουλειά. Μιλάω σχεδόν καθημερινά με τον πρόεδρο Τραμπ. Έχουμε ακόμη έργο να ολοκληρώσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο Νετανιάχου υπογράμμισε ότι, πέρα από την πυρηνική απειλή, το Ισραήλ καλείται να αντιμετωπίσει και νέες τεχνολογικές απειλές.

«Πρέπει να αναχαιτίσουμε και μια υπερτεχνολογική απειλή, την απειλή των drones, των drones οπτικών ινών και της επόμενης γενιάς τους», σημείωσε.