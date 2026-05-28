Ολυμπιακός – ΑΕΚ 94-77: Περίπατος στο κατάμεστο ΣΕΦ και 1-0

Ο Ολυμπιακός έκανε το 1-0 στην ημιτελική σειρά της Stoiximan GBL με την ΑΕΚ, επικρατώντας 94-77 της Ένωσης, γιορτάζοντας παράλληλα με τον κόσμο του την κατάκτηση της EuroLeague.

Η βραδιά είχε εορταστικό χαρακτήρα για τους ερυθρόλευκους, καθώς το τέταρτο ευρωπαϊκό λάβαρο υψώθηκε και η κούπα έκανε την εμφάνισή της στο ΣΕΦ.

Η ομάδα του Πειραιά είχε τον έλεγχο του αγώνα στο μεγαλύτερο μέρος του, ενώ η διαφορά εκτοξεύθηκε στην τέταρτη περίοδο.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μοίρασε τον χρόνο, ο Ολυμπιακός είχε διαφορετικούς πρωταγωνιστές και έφτασε στη νίκη. Η προσπάθεια του ΡάιΚουαν Γκρέι δεν ήταν αρκετήγια την Ένωση.

Η ΑΕΚ ξεκίνησε το παιχνίδι δυνατά, χτυπώντας στο ζωγραφιστό, με τον Γάιο Σκορδίλη να πετυχαίνει έξι σερί πόντους και να αναγκάζει τον Γιώργο Μπαρτζώκα να καλέσει τάιμ άουτ πριν συμπληρωθεί δίλεπτο. Ο Ολυμπιακός πήρε πνοή στην επίθεση με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος μπήκε ζεστός στο ματς, το οποίο είχε καλό ρυθμό. Η πρώτη περίοδος ολοκληρώθηκε με buzzer beater του Σάσα Βεζένκοβ από το κέντρο (27-19).

Στο δεύτερο δεκάλεπτο ο Ολυμπιακός είδε τον Άλεκ Πίτερς να μπαίνει γερά στην εξίσωση με διαδοχικά σουτ, με τη διαφορά να φτάνει και τους 15 πόντους (42-27). Η ΑΕΚ κατάφερε να τη ροκανίσει και να τη ρίξει κάτω από τους 10 στην ανάπαυλα, έχοντας σταθερά πρωταγωνιστή τον ΡάιΚουαν Γκρέι, αλλά και σε καλή κατάσταση τον Τζέιμς Νάναλι, την ώρα που ο Μπάρτλεϊ έψαχνε τη σύνδεσή του με το καλάθι. Ημίχρονο στο 46-38.

Στην τρίτη περίοδο ο Ολυμπιακός ανέβασε ξανά τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα. Αρχικά η ΑΕΚ την έριξε στους πέντε με τρίποντο του Γκρέι (46-41), όμως στη συνέχεια μπήκε στην εξίσωση και ο Βεζένκοβ για τον Ολυμπιακό, εδραιώνοντας το ερυθρόλευκο προβάδισμα. Ένα λάθος του Λεκαβίτσιους, έγινε κλέψιμο από τον Τζόουνς, ο οποίος κάρφωσε στον αιφνιδιασμό, για το +14 της τρίτης περιόδου (71-57).

Στο τέταρτο δεκάλεπτο η διαφορά ξέφυγε. Το τρίποντο του Πίτερς την εκτόξευσε στους 20 πόντους, αναγκάζοντας τον Ντράγκαν Σάκοτα να καλέσει τάιμ άουτ. Η διαφορά είχε μεγαλώσει όμως για τα καλά και ήταν μη αναστρέψιμη. Η συνέχεα του αγώνα είχε διαδικαστικό χαρακτήρα και ο Ολυμπιακός έκανε έτσι το 1-0.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Τσιμπούρης, Τσολάκος, Μαγκλογιάννης

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 27-19, 46-38, 71-57, 94-77

Ο επόμενος αγώνας των δύο ομάδων: Το Game 2 είναι προγραμματισμένο για το Σάββατο το απόγευμα στη SUNEL Arena (30/5, 17:15).



* Στον ουρανό του ΣΕΦ ανέβηκε το απόγευμα της Πέμπτης (28/5) το λάβαρο για το 4ο ευρωπαϊκό τρόπαιο του Ολυμπιακού.

Οι φίλοι του Ολυμπιακού το απόγευμα της Πέμπτης (28/5) γέμισαν το ΣΕΦ για υποδεχθούν του πρωταθλητές Ευρώπης στην αναμέτρηση με την ΑΕΚ για πρώτο παιχνίδι της σειράς των ημιτελικών της Α1 Basket League.

Πριν την έναρξη της αναμέτρησης, υψώθηκε στον ουρανό του ΣΕΦ το λάβαρο του τέταρτου ευρωπαϊκού τίτλου, με τους φιλάθλους να δημιουργούν εντυπωσιακή ατμόσφαιρα και να αποθεώνουν τους πρωταγωνιστές της θριαμβευτικής πορείας στη φετινή Euroleague.