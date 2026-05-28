Υδρογονάνθρακες: Η Chevron μπαίνει με 70% στο οικόπεδο 10, ανοικτά του Κυπαρισσιακού Κόλπου

Το οικόπεδο 10 βρίσκεται ανοικτά του Κυπαρισσιακού Κόλπου, κοντά στην περιοχή του Κατακόλου, ενώ η Chevron έχει ήδη εξασφαλίσει παραχωρήσεις και στα γειτονικά οικόπεδα δυτικά και νοτιοδυτικά της Πελοποννήσου. Η αμερικανική εταιρεία εισέρχεται στην κοινοπραξία ως εντολοδόχος, καθώς απέκτησε το 70% της παραχώρησης, με τη HELLENiQ ENERGY να διατηρεί το υπόλοιπο 30%.

Νέο κεφάλαιο ανοίγει για τις έρευνες υδρογονανθράκων στην Ελλάδα με την είσοδο της Chevron στην παραχώρηση του θαλάσσιου οικοπέδου 10, μίας θαλάσσιας περιοχής 2,700 χλμ ανοικτά του Κυπαρισσιακού Κόλπου στο Νότιο Ιόνιο. Ο αμερικανικός ενεργειακός κολοσσός, σε συνεργασία με τη HELLENiQ ENERGY, υπέβαλε επίσημο αίτημα συμμετοχής στις έρευνες, σηματοδοτώντας τη μετατόπιση του ενδιαφέροντος των μεγάλων πετρελαϊκών εταιρειών προς το Ιόνιο, τόσο στο βόρειο όσο και στο νότιο τμήμα του.

Παρότι θεωρητικά οι σεισμικές έρευνες θα μπορούσαν να ξεκινήσουν άμεσα, καθώς έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι δισδιάστατες και τρισδιάστατες έρευνες του πρώτου σταδίου, οι δύο εταιρείες έχουν ζητήσει παράταση του δεύτερου σταδίου από την Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Υδρογονανθράκων. Στόχος είναι να αξιολογήσουν από κοινού τα δεδομένα τόσο του οικοπέδου 10 όσο και των γειτονικών παραχωρήσεων, προκειμένου να αποφασίσουν εάν θα προχωρήσουν σε διερευνητική γεώτρηση.

Την ίδια ώρα, το ενδιαφέρον για το Ιόνιο ενισχύεται συνολικά, καθώς για τον Φεβρουάριο του 2027 έχει προγραμματιστεί η πρώτη διερευνητική γεώτρηση της Exxon Mobil δυτικά της Κέρκυρας. Πρόκειται για την τρίτη φάση των ερευνών, μετά την ολοκλήρωση των δύο πρώτων σταδίων.

Σε ό,τι αφορά το οικόπεδο 10 στο Νότιο Ιόνιο, οι τελικές αποφάσεις για πιθανή γεώτρηση αναμένονται τουλάχιστον σε 18 μήνες, διάστημα κατά το οποίο οι εταιρείες θα αξιολογήσουν νέα γεωλογικά και σεισμικά δεδομένα. Παράλληλα, τόσο η Chevron όσο και η Exxon Mobil διατηρούν παρουσία και σε θαλάσσια οικόπεδα νότια της Κρήτης, αν και η Exxon Mobil έχει γνωστοποιήσει την πρόθεσή της να αποχωρήσει από μία από τις συγκεκριμένες παραχωρήσεις. Αντίθετα, η Chevron παραμένει ενεργή νότια της Κρήτης, με το ενδιαφέρον ωστόσο να στρέφεται πλέον πιο έντονα προς το Ιόνιο, καθώς αποτελεί προνομιακή περιοχή για έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων λόγω των υποδομών που υπάρχουν στις γύρω χώρες.