Δημογλίδου: Η απάντηση της εκπροσώπου Τύπου της ΕΛ.ΑΣ για την ΕΛ.Α.Σ. του Τσίπρα

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ, Κωνσταντίνα Δημογλίδου τοποθετήθηκε με χιούμορ για την «αντίπαλό» της Θεώνη Κουφονικολάκου, επίσης εκπρόσωπο Τύπου αλλά της ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα.

«Η ελληνική αστυνομία είναι μία, δεν αλλάζει», απάντησε αστειευόμενη στο ερώτημα του Κώστα Τσουρού, για το πώς νιώθει που που υπάρχει και άλλη εκπρόσωπος τύπου της ΕΛ.Α.Σ.

Η Κωνσταντία Δημογλίδου χαμογέλασε με το λογοπαίγνιο και επισήμανε «Είναι διαφορετικές οι τελείες που μπαίνουν στα γράμματα. Προσοχή».