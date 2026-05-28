«Ίδρωσε» ο Παναθηναϊκός για να κάμψει τον ΠΑΟΚ 114-102 στην παράταση

Το έξτρα πεντάλεπτο χρειάστηκε ο Παναθηναϊκός AKTOR για να κάμψει την αντίσταση του άκρως ανταγωνιστικού ΠΑΟΚ με 114-102 (96-96 κ.α) στο Telekom Center Athens το απόγευμα της Πέμπτης (28/5) και να κάνει το 1-0 στα ημιτελικά της Stoiximan GBL.

Οι πράσινοι είχαν τα τελευταία 15.4″ της κανονικής διάρκειας, όμως το καλάθι του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις μετά από πάσα του Κώστα Σλούκα ήταν εκπρόθεσμο. Στην παράταση ο αρχηγός των πρασίνων που επέστρεψε στη δράση μετά από 38 ημέρες ήταν καθοριστικός για το θετικό αποτέλεσμα.



Με τρίποντα από Όσμαν και Γκραντ ξεκίνησε ο Παναθηναϊκός (6-2 στο 1’40”), όμως ο ΠΑΟΚ δεν άργησε να βρει ρυθμό και να προηθεί με 6 πόντους (15-21 στο 7’50”). Εκεί μπήκε στο ματς ο Σλούκας, ενώ ένα γκολ-φάουλ του Μήτογλου, ένα τρίποντο του Τολιόπουλου και 2/2 βολές του έγραψαν το 23-21. Το δεκάλεπτο έληξε με τρίποντο του Ιατρίδη (23-24, 10′).

Οι δύο ομάδες πήγαιναν χέρι-χέρι στο σκορ τα επόμενα λεπτά (36-35 στο 15′). Μπέβερλι και Μέλβιν έδωσαν ξανά προβάδισμα 5 πόντων στους φιλοξενούμενους (38-43 στο 17′), όμως Γκραντ και Ναν απάντησαν αμέσως (43-43 στο 18′). Ο δικέφαλος του Βορρά πήγε τελικά στα αποδυτήρια στο +5 (45-50), έχοντας βρει 15 πόντους στον αιφνιδιασμό.

Στο 23′ ο ΠΑΟΚ ξέφυγε για πρώτη φορά με 9 πόντους (54-63). Ο Παναθηναϊκός απάντησε με 8-0 για να πλησιάσει σε 62-63 (24’15”), ενώ προσπέρασε με 67-66 ένα λεπτό αργότερα. Μουρ και Μέλβιν έγραψαν το 68-71, ενώ το τριφύλλι έτρεξε σερί 7-0 για το 75-71 στο 28’30”. Η τρίτη περίοδος έληξε στο 77-75.

Ναν και Όσμαν έδωσαν αέρα 8 πόντων (83-75) στους γηπεδούχους στο 31′. Με ένα επιμέρους 1-7 ο ΠΑΟΚ πλησίασε σε απόσταση κατοχής (84-82 στο 32’40”). Στο 35′ η ομάδα του Αταμάν πήρε για πρώτη φορά διψήφια απόσταση (95-84), όμως οι Ομορούγι και Ταϊρί έφεραν τον δικέφαλο στο -4 (95-91) στο 36’30”. Ακολούθησαν λάθος του ΠΑΟΚ, λάθος του Παναθηναϊκού, νέο λάθος του ΠΑΟΚ και άστοχο τρίποντο του Ναν. Ο Μουρ σούταρε από μακριά, αλλά πατούσε τη γραμμή και έγραψε το 95-93, ενώ ο Όσμαν έβαλε 1/2 βολές για το 96-93 με 1’12” για το τέλος.

Ο Ναν αποβλήθηκε με πέμπτο φάουλ, ο Ταϊρί έβαλε την πρώτη βολή, έχασε τη δεύτερη, ο Μπέβερλι πήρε το ριμπάουντ και ο Ταϊρί ισοφάρισε σε 96-96 με 15.4″. Ο Σλούκας προσπάθησε να εξαντλήσει τον χρόνο, πάσαρε στον Χέιζ-Ντέιβις, εκείνος σκόραρε με fade away, αλλά το σουτ του ήταν εκπρόθεσμο και το ματς πήγε στην παράταση.

Λεσόρ και Σλούκας έγραψαν το 104-96 στο 41’30”. Ένα ακόμα καλάθι του Έλληνα γκαρντ και ένα ζευγάρι βολών του Γάλλου σέντερ διαμόρφωσαν το σκορ σε 108-100 στο 43′.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Συμεωνίδης, Πιτσίλκας, Χατζημπαλίδης

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 23-24, 45-50, 77-75, 96-96 (κ.α), 114-102 (παρ)

Τα ομαδικά στατιστικά του Παναθηναϊκού: 27/40 δίποντα, 10/28 τρίποντα, 30/35 βολές, 33 ριμπάουντ (26 αμυντικά – 7 επιθετικά), 18 ασίστ, 9 λάθη, 4 κλεψίματα, 1 μπλοκ

Τα ομαδικά στατιστικά του ΠΑΟΚ: 23/43 δίποντα, 12/32 τρίποντα, 20/22 βολές, 39 ριμπάουντ (24 αμυντικά – 15 επιθετικά), 29 ασίστ, 15 λάθη, 6 κλεψίματα

Οι επόμενοι αγώνες των δύο ομάδων: Το Game 2 των δύο ομάδων θα γίνει το Σάββατο (30/3) στις 14:50.