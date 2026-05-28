Καλάβρυτα: Σύγκρουση μηχανής με αγροτικό- Ένας τραυματίας

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 28/5/2026 στη διασταύρωση προς την Αγία Λαύρα, στην είσοδο των Καλαβρύτων.

Μοτοσικλέτα με έναν επιβάτη προσέκρουσε σε αγροτικό όχημα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του οδηγού της μηχανής, σύμφωνα με το kalavrytanews.com.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον τραυματία, που είχε τις αισθήσεις του, στο Νοσοκομείο Αιγίου.