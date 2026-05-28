Σάκκαρη – Λιου 2-1: Με ανατροπή στον τρίτο γύρο του Roland Garros

Η Μαρία Σάκκαρη έκανε μεγάλη ανατροπή κόντρα στην Κλερ Λιού και “τσέκαρε” το εισιτήριό της για τον τρίτο γύρο του Roland Garros.

Η Μαρία Σάκκαρη τα βρήκε σκούρα κόντρα στην Κλερ Λιου (Νο182), όμως μετά το πρώτο σετ έπαιξε πολύ ώριμα και ήταν αυτή που πήρε την πρόκριση για τον τρίτο γύρο του Ρολάν Γκαρός με 6-7(7), 6-3,

Η Σάκκαρη μπήκε πολύ δυνατά στο ματς κάνοντας break στο πρώτο game, όμως η Λιου το πήρε πίσω στο αμέσως επόμενο. Στη συνέχεια και οι δύο τενίστριες κράτησαν το σερβίς τους και το σετ οδηγήθηκε σε tie-break. Εκεί στα κρίσιμα σημεία η Αμερικανίδα ήταν πιο ψύχραιμη και κατέκτησε το πρώτο σετ.

Στο δεύτερο σετ η Ελληνίδα τενίστρια μπήκε νωχελικά και εμφανώς επηρεασμένη από τον τρόπο που έχασε το πρώτο σετ, με αποτέλεσμα να μείνει πίσω στο σκορ με 3-0. Από εκείνο το σημείο και μετά, η Σάκκαρη ήταν καταιγιστική, πήρε έξι σερί games, δεν άφησε κανένα περιθώριο στη Λιου και ισοφάρισε σε 1-1 στα σετ.

Στο τρίτο σετ η Σάκκαρη συνέχισε με τον ίδιο ρυθμό. Είχε δύο ευκαιρίες για break στο πρώτο game, αλλά η Λιου τα έσβησε και κράτησε το σερβίς της. Τελικά στο τέταρτο game έκανε το πολυπόθητο break και κράτησε το προβάδισμα αυτό μέχρι το τέλος.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια στον επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει την Πολωνή, Μάγια Τσβαλίνσκα (Νο114), η οποία απέκλεισε την Ελίζ Μέρτενς (Νο23).