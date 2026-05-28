Πάτρα: Πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίας Τριάδος

Ανήμερα την Δευτέρα 1-6-2026, του Αγίου Πνεύματος στη Θεία λειτουργία θα προεξέρχει ο Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος
Με λαμπρότητα θα τιμήσει την μεγάλη εορτή της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος η πανηγυρίζουσα ενορία του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πατρών, λίγο πιο πάνω από την πλατεία Βουδ.
Ο εορτασμός θα ξεκινήσει σύμφωνα με το πρόγραμμα, με την έξοδο της ιεράς εικόνας της Αγίας Τριάδας το Σάββατο 30-5-2026 στις 11 το πρωί και θα ακολουθήσει στις 18.30 ο Μέγας εσπερινός και εορταστική εκδήλωση & στις 22.00 με μισή ώρα μεστά τα μεσάνυχτα ιερά αγρυπνία.
Το πρωί της Κυριακής 31-5, θα τελεστεί η πανηγυρική Θεία λειτουργία και ο εσπερινός της γονυκλισίας μετά Θείου κηρύγματος, ιερουργούντος του αρχιμανδρίτη π. Νεκτάριου Κωτσάκη, ηγούμενου της Ιεράς Μονής Παναγίας Ομπλού.
Στις 7 το απόγευμα της Κυριακής, στον Μέγα πανηγυρικό εσπερινό μετ' αρτοκλασίας θα χοροστατήσει και θα μιλήσει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος ενώ θα ακολουθήσει στις 10 το βράδυ ιερά αγρυπνία όπου θα λειτουργήσει ο πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών, αρχιμανδρίτης π. Αρτέμιος Αργυρόπουλος.
Ανήμερα της μεγάλης εορτής του Αγίου Πνεύματος, την Δευτέρα 1-6-2026 το πρωί, στην Θεία λειτουργία θα χοροστατήσει και θα κηρύξει το Θείο λόγο ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος ενώ το απόγευμα της Δευτέρας στις 19.00 στον Μέγα αρχιερατικό εσπερινό μετ' παρακλήσεως στην Αγία Τριάδα θα είναι & πάλι ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος.
Ο εορτασμός θα ολοκληρωθεί με την καθιερωμένη λιτανεία της ιεράς εικόνας της Αγίας Τριάδας δια των οδών: Αγ. Τριάδος, Σμύρνης, Ιεροθέου, Μεσολογγίου, Βορείου Ηπείρου, Δάμωνος και επιστροφή στο ναό.
Αναμένεται πλήθος πιστών να πάει στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος για να προσκυνήσουν και να ανάψουν το κερί τους.
