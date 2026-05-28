Αχαΐα: «Βουτιά» τζίρου 8% για την εστίαση το πρώτο τρίμηνο του 2026- «Επί της ουσίας είναι 20%» λέει ο Τάκης Ματθαιόπουλος

Πτώση του τζίρου της εστίασης στην Αχαΐα κατά 8% κατέγραψε η ΕΛΣΤΑΤ για το πρώτο τρίμηνο του 2026. Ωστόσο, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΚΕΑΝΑ Τάκη Ματθαιόπουλο, το πραγματικό μέγεθος της κρίσης είναι πολύ μεγαλύτερο.

«Η πτώση του τζίρου 8%, είναι χωρίς να υπολογίζεται ο πληθωρισμός. Εφόσον οι τιμές έχουν αυξηθεί -γκάζι, ρεύμα κ.ο.κ.- τότε μιλάμε για 20% πτώση του τζίρου. Άρα η "βουτιά" είναι μεγαλύτερη από αυτή που δίνει η ΕΛΣΤΑΤ», επισημαίνει στο thebest.gr ο κ. Ματθαιόπουλος.

Επίσης, θυμίζει ότι ο κλάδος είχε εγκαίρως προειδοποιήσει για την κατάσταση, χωρίς να εισακουστεί. «Να θυμίσω ότι την περίοδο του Καρναβαλιού, που περιλαμβάνεται σε αυτό το διάστημα, εμείς φωνάζαμε ότι δεν είχαμε καθόλου δουλειά και κάποιοι μας κοιτούσαν καχύποπτα. Ο τζίρος μας καταγράφεται μέσω των πιστωτικών καρτών και επίσημα. Είναι αυτό που λέγαμε και πολλοί δεν μας πίστευαν, ότι υπάρχει μεγάλη πτώση του τζίρου και ότι η κυβέρνηση πρέπει να μειώσει τους συντελεστές -και φορολογικούς και ΦΠΑ- και να δει και το θέμα του μισθολογικού κόστους. Δεν το λέμε γιατί θέλουμε να τα βάλουμε στην τσέπη, αλλά γιατί τίθεται θέμα επιβίωσης», τονίζει.

Παράλληλα, ο κ. Ματθαιόπουλος εκφράζει την απορία του για τη συνέχιση νέων επενδύσεων στον κλάδο, παρά τα δυσοίωνα στοιχεία. «Η πτώση αυτή που σήμερα έγινε γνωστή χαλάει το αφήγημα κάποιων, ότι στην εστίαση κάτι συμβαίνει και συνεχώς ανοίγουν νέα καταστήματα. Αυτά όλα δεν τα βλέπουν όλοι αυτοί; Ανησυχούν καθόλου; Ή είναι τόσο σίγουροι για τις ικανότητές τους, ώστε πιστεύουν ότι θα κερδίσουν όλη την αγορά και θα επιβιώσουν; Σε μια υπερκορεσμένη αγορά με πτώση του τζίρου, πάνε να ανοίξουν μαγαζιά. Αδυνατώ να το κατανοήσω», καταλήγει.